Ровно 40 лет назад Княгиня скончалась от последствий аварии.

Преимущественно черно-белые кадры, портреты, семейные снимки, но, прежде всего, элегантность и бесподобная улыбка Княгини Грейс – вот то, что можно увидеть на полутора десятках фотографий, которыми Княжеский дворец поделился в соцсетях в день памяти Княгини. Публикацию сопровождает строгий текст: «Княгиня Монако Грейс, In memoriam 1929 – 1982 ».

19 апреля 1956 г.– Княгиня Грейс в Галерее Геракла в Княжеском дворце в день своего венчания. © Фаусто Пичеди (Fausto Picedi) – Архив Княжеского дворца 29 декабря 1956 г. – Княгиня Грейс навещает больных детей в Павильоне им. Ренье III в больнице Монако. © Фаусто Пичеди – Архив Княжеского дворца 17 июня 1962 г. – Княжеская семья присутствует на детской битве цветов на площади Княжеского дворца. © Жорж Лукомски – Архив Княжеского дворца 2 апреля 1965 г. – Княгиня Грейс со своими тремя детьми: Принцессой Каролиной, Принцессой Стефанией и наследным Принцем Альбером. © Жорж Лукомски – Архив Княжеского дворца 13 марта 1965 г. – Княгиня Грейс и наследный Принц Альбер в Княжеском дворце, на крещении Принцессы Стефании. © Жорж Лукомски – Архив Княжеского дворца

Будь то официальные кадры или фото, снятые в более непринужденной обстановке, где Княгиня находится рядом с супругом, Князем Ренье III и детьми: Принцессой Каролиной, наследным Принцем Альбером и Принцессой Стефанией – все эти снимки, без всякого сомнения, смогут воскресить чудесные воспоминания в памяти монегасков, которые никогда не забывали свою Княгиню.

Полная подборка фотографий доступна на странице Княжеского дворца в сети Facebook.

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