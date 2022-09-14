Ровно 40 лет назад Княгиня скончалась от последствий аварии.
Преимущественно черно-белые кадры, портреты, семейные снимки, но, прежде всего, элегантность и бесподобная улыбка Княгини Грейс – вот то, что можно увидеть на полутора десятках фотографий, которыми Княжеский дворец поделился в соцсетях в день памяти Княгини. Публикацию сопровождает строгий текст: «Княгиня Монако Грейс, In memoriam 1929 – 1982 ».
Будь то официальные кадры или фото, снятые в более непринужденной обстановке, где Княгиня находится рядом с супругом, Князем Ренье III и детьми: Принцессой Каролиной, наследным Принцем Альбером и Принцессой Стефанией – все эти снимки, без всякого сомнения, смогут воскресить чудесные воспоминания в памяти монегасков, которые никогда не забывали свою Княгиню.