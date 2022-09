Proprio oggi ricorrono i 40 anni dalla morte della principessa Grace di Monaco, deceduta in seguito a un incidente d’auto.

Scatti principalmente in bianco e nero, ritratti, foto di famiglia, ma soprattutto l’eleganza e il sorriso inconfondibili della principessa Grace. In occasione di questa giornata di commemorazione, il Palazzo del Principe ha condiviso sui social network una quindicina di foto d’archivio, accompagnate da un testo molto conciso: “Principessa Grace di Monaco, In memoriam 1929 – 1982 “.

19 aprile 1956 – La principessa Grace percorre la galleria d’Hercule del Palazzo del Principe di Monaco in occasione del suo matrimonio. © Fausto Picedi – Archivi del Palazzo del Principe 29 dicembre 1956 – La principessa Grace visita i bambini malati ricoverati nel Padiglione Ranieri III dell’ospedale di Monaco. © Fausto Picedi – Archivi del Palazzo del Principe 17 juin 1962 – La famiglia principesca assiste a una “Battaglia dei fiori” per bambini nella piazza del Palazzo del Principe. © Georges Lukomski – Archivi del Palazzo del Principe 2 aprile 1965 – La principessa Grace con i suoi 3 figli, la principessa Carolina, la principessa Stéphanie e il principe Alberto. © Georges Lukomski – Archivi del Palazzo del Principe 13 marzo 1965 – La principessa Grace e il principe ereditario Alberto, nel Palazzo del Principe, in occasione del battesimo della principessa Stéphanie. © Georges Lukomski – Archivi del Palazzo del Principe

Queste foto faranno senz’altro rivivere splendidi ricordi ai monegaschi che non hanno mai dimenticato la loro Principessa. Le immagini includono scatti ufficiali o foto dalla principessa stessa in un contesto più rilassato, a fianco del suo consorte, il Principe Ranieri III, e dei suoi figli, la principessa Carolina, il principe ereditario Alberto e la principessa Stéphanie.

Potrai trovare tutte le foto condivise sul profilo Facebook del Palazzo del Principe.

