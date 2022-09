La Princesse est décédée il y a 40 ans jour pour jour des suites d’un accident de voiture.

Des clichés pour la plupart en noir et blanc, des portraits, des photos de famille, mais surtout l’élégance et le sourire à nul autre pareil de la Princesse Grace. Voici ce que l’on peut voir sur les réseaux sociaux du Palais Princier qui, en ce jour de commémoration, a partagé une quinzaine de photos d’archives. Un sobre texte accompagne cette publication : « Princesse Grace de Monaco, In memoriam 1929 – 1982 ».

19 avril 1956 – La Princesse Grace dans la Galerie d’Hercule du Palais Princier de Monaco lors de son mariage. © Fausto Picedi – Archives du Palais Princier 29 décembre 1956 – La Princesse Grace visite les enfants malades au Pavillon Rainier III de l’hôpital de Monaco. © Fausto Picedi – Archives du Palais Princier 17 juin 1962 – La Famille Princière assiste à une bataille de fleurs enfantine, sur la place du Palais Princier. © Georges Lukomski – Archives du Palais Princier 2 avril 1965 – La Princesse Grace entourée de ses 3 enfants, la Princesse Caroline, la Princesse Stéphanie et le Prince Albert. © Georges Lukomski – Archives du Palais Princier 13 mars 1965 – La Princesse Grace et le Prince Héréditaire Albert, au Palais Princier, lors du baptême de la Princesse Stéphanie. © Georges Lukomski – Archives du Palais Princier

Qu’il s’agisse d’images officielles ou de photos prises de la Princesse Grace, dans un cadre plus détendu aux côtés de son époux le Prince Rainier III et de ses enfants, la Princesse Caroline, le Prince Héréditaire Albert et la Princesse Stéphanie, ces clichés sauront sans nul doute rappeler de merveilleux souvenirs aux Monégasques qui n’ont jamais oublié leur Princesse.

L’intégralité des photos partagées est disponible sur le compte Facebook du Palais Princier.

LIRE AUSSI : Le Prince Albert II revient sur la carrière de la Princesse Grace dans un documentaire hommage