La maison francese Van Cleef & Arpels ha realizzato una collana lunga, un pendente e un bracciale in memoria della moglie del Principe Ranieri III. Il ricavato delle vendite sarà in parte devoluto alla Princess Grace Foundation-USA.

A metà luglio nei meravigliosi giardini del Palazzo del Principe, il Principe Alberto II e la Principessa Charlène hanno ricevuto alcuni ospiti della prestigiosa maison francese Van Cleef & Arpels per un cocktail party.

La Coppia Principesca ha così potuto ammirare le nuove creazioni Vintage Alhambra, una collezione di gioielli realizzata per sostenere la Princess Grace Foundation-USA.

© Eric Mathon / Palazzo del Principe

Il 14 luglio sono arrivati in anteprima nelle gioiellerie di Monaco, Cannes e di Place Vendôme a Parigi una collana lunga, un pendente e un bracciale Vintage Alhambra in oro giallo, madreperla oro e diamanti, una parure elegante e splendente ispirata alla Principessa Grace. I lussuosi gioielli saranno in vendita in esclusiva per 18 mesi e una parte dei ricavi sarà devoluta alla Princess Grace Foundation-USA.

LEGGI ANCHE: Il Principe Alberto II e la Principessa Charlène in visita a Papa Francesco

© Van Cleef & Arpels

La Principessa Grace era una cliente abituale della maison Van Cleef & Arpels, che nel 1956 è diventata fornitrice ufficiale del Principato di Monaco dopo che il Principe Ranieri III aveva offerto a sua moglie come regalo di nozze una parure di perle e diamanti. Anche il Principe Alberto II si è rivolto alla maison di gioielleria per regalare alla Principessa Charlène una collana “Océan” convertibile in diadema.

La Princess Grace Foundation-USA, fondata dal Principe Ranieri III nel 1982, si impegna a mantenere vivo negli Stati Uniti il ricordo della Principessa Grace e soprattutto del suo impegno verso le arti. Il premio Princess Grace supporta e promuove gli artisti di talento che sono agli inizi del loro percorso nel mondo del teatro, della danza e del cinema. I vincitori del premio ricevono un aiuto economico determinante e una prospettiva di sostegno durante tutta la loro carriera.

Brisa Carleton, amministratrice delegata della Fondazione, ha dichiarato: “È stato un privilegio lavorare con Van Cleef & Arpels, un marchio iconico che ha un rapporto così intimo con la Principessa Grace e con Monaco. Questa collaborazione ci aiuterà a raggiungere il nostro obiettivo, ovvero assicurarci che le nuove generazioni continuino a ispirarsi all’influenza e all’impatto costanti esercitati dalla Principessa Grace. Siamo lieti di apprendere che i profitti di questa collezione esclusiva contribuiranno direttamente a portare avanti l’eredità della Principessa Grace, aiutando gli artisti emergenti del mondo del teatro, della danza e del cinema”.