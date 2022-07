La Maison Van Cleef & Arpels a créé un sautoir, un pendentif et un bracelet en mémoire de l’épouse du Prince Rainier III, dont une partie des bénéfices sera reversée à la Princess Grace Foundation-USA.

C’est dans le superbe cadre des jardins du Palais Princier que le Prince Albert II et la Princesse Charlène ont reçu, à la mi-juillet, quelques invités de la prestigieuse Maison Van Cleef & Arpels pour un cocktail.

Le Couple Princier a ainsi pu découvrir les nouvelles créations Vintage Alhambra : des bijoux réalisés tout spécialement en soutien à la Princess Grace Foundation-USA.

© Eric Mathon / Palais Princier

Ont ainsi été lancés en avant-première dans les boutiques de Monaco, Cannes et de la Place Vendôme à Paris, le 14 juillet dernier, un sautoir, un pendentif et un bracelet Vintage Alhambra en or jaune, nacre gold et diamants. Une parure solaire et élégante inspirée par la Princesse Grace. Ces somptueux bijoux seront en vente durant dix-huit mois en exclusivité ; une partie des bénéfices sera reversée à la Princess Grace Foundation-USA.

© Van Cleef & Arpels

La Princesse Grace était d’ailleurs une cliente régulière de la Maison Van Cleef & Arpels, qui est même devenue, en 1956, « Fournisseur Officiel de la Principauté de Monaco », après que le Prince Rainier III a offert à son épouse une parure en perles et diamants comme cadeau de mariage. Le Prince Albert II avait également sollicité les services de la Maison de joaillerie, en offrant un collier « Océan », transformable en diadème, à la Princesse Charlène.

De son côté, la Princess Grace Foundation-USA, créée par le Prince Rainier III en 1982, s’attache à perpétuer le souvenir et l’héritage de la Princesse Grace et de son engagement en faveur des arts aux Etats-Unis. Le Prix Princess Grace soutient et promeut d’ailleurs les débuts d’artistes de talent dans les domaines du théâtre, de la danse et du cinéma, offrant à ses lauréats une aide financière décisive et la perspective d’un accompagnement tout au long de leur carrière.

Brisa Carleton, CEO de la Fondation, nous a d’ailleurs confié : « Ce fut un privilège de travailler avec Van Cleef & Arpels, une marque iconique qui a une histoire si personnelle avec la Princesse Grace et Monaco. Cette collaboration nous aide à atteindre notre objectif : nous assurer que les nouvelles générations continueront d’être inspirées par l’influence et l’impact permanents de la Princesse Grace. Nous sommes ravis de savoir que les bénéfices de cette collection exclusive contribueront directement à l’héritage de la Princesse Grace, en soutenant les artistes en devenir dans le monde du théâtre, de la danse et du cinéma. »