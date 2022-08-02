Дом Van Cleef & Arpels создал удлиненное колье, кулон и браслет в память о супруге Князя Ренье III. Часть прибыли будет перечислена в фонд Княгини Грейс — США (Princess Grace Foundation-USA).

Великолепные сады Княжеского Дворца стали роскошным обрамлением для встречи Князя Альбера II и Княгини Шарлен с представителями престижного Дома Van Cleef & Arpels. Княжеская Чета пригласила гостей на коктейль в середине июля.

Князь и Княгиня смогли ознакомиться с новыми шедеврами из коллекции «Винтаж Альгамбра» (Vintage Alhambra): украшения созданы специально для поддержки Фонда Княгини Грейс-США.

© Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец

14 июля начались предпремьерные продажи удлиненного колье, кулона и браслета из коллекции Винтаж Альгамбра в бутиках Монако, Каннах и Вандомской площади Парижа. Изделия выполнены из желтого золота, перламутрового золота и бриллиантов. Искрящиеся солнцем элегантные драгоценности вдохновлены самой Княгиней Грейс. Эксклюзивные продажи украшений продлятся полтора года; часть средств будет перечислена в Фонд Княгини Грейс-США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Визит Князя Альбера и Княгини Шарлен к Папе Франциску

© Van Cleef & Arpels

Кстати сказать, Княгиня Грейс была постоянным клиентом Дома Van Cleef & Arpels, который в 1956 году даже стал «Официальным Поставщиком Княжества Монако» после того, как Князь Ренье III подарил своей супруге на свадьбу жемчужное ожерелье с бриллиантами. Князь Альбер II также обращался в ювелирный дом и заказал для Княгини Шарлен колье «Океан», которое можно носить как диадему.

Со своей стороны, Фонд Княгини Грейс-США, созданный Князем Ренье III в 1982 году, стремится увековечить память и наследие Княгини Грейс и продолжать, как она, заботиться о развитии искусств в США. Премя Княгини Грейс поддерживает и продвигает молодые таланты в области театра, танца и кино, предоставляя лауреатам достойную финансовую помощь и возможность получать сопровождение на протяжении всей карьеры.

Генеральный директор Фонда Бриза Карлетон (Brisa Carleton) поделилась с нами: «Для нас было честью работать с Van Cleef & Arpels, иконой стиля, которую с Княгиней Грейс и Монако связывает такая личная история. Это сотрудничество приближает нас к нашей цели: убедиться в том, что новые поколения будут продолжать испытывать на себе влияние Княгини Грейс и вдохновляться ею. Мы счастливы, что доход от продажи этой эксклюзивной коллекции напрямую поспособствует деятельности во имя Княгини Грейс и поддержит начинающих творцов из мира театра, танца и кино».