В среду, 20 июля, Верхновный Понтифик провел получасовую беседу с княжеской четой.

В прошлый раз они встречались в 2016 году. В Библиотеке Апостольского Дворца Папа Франциск встретил Князя Альбера II и Княгиню Шарлен, которая приняла решение не надевать белую мантию, хотя эта привилегия и отводится католическим королевам и супругам суверенов-католиков. Княжескую Чету сопровождала советник правительства и министр иностранных дел Изабель Берро-Амадей (Isabelle Berro-Amadei), а также посол Монако в Ватикане Клод Джордан (Claude Giordan).

Княжескую чету сопровождала советник правительства и министр иностранных дел Изабель Берро-Амадей (Isabelle Berro-Amadei), а также посол Монако в Ватикане Клод Джордан (Claude Giordan) © Фото : Ватикан Медиа

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Издание Vatican News сообщает, что по окончании получасовой аудиенции стороны обменялись подарками. Папа Франциск вручил Княжеской Чете бронзовую статуэтку ребенка, который помогает другому ребенку подняться, с выгравированной надписью Amare Aiutare (Любить, помогать). Князь и Княгиня, в свою очередь, подарили Понтифику гравюру с изображением часовни в Княжеском Дворце Монако.

Визит 20 июля стал четвертой поездкой Князя Альбера II и Княгини Шарлен в Ватикан.