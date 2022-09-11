ФК «Монако» вновь стал жертвой спорных судейских решений в матче с «Труа» (2-4) и проиграл второй раз в пяти турах. Пол Митчелл и Филипп Клеман выразили свое недовольство и непонимание в связи с повторяющимися несправедливыми решениями судей.

Три красные карточки и три назначенных пенальти в пяти турах! Как будто игроки Филиппа Клемана в межсезонье вдруг стали командой «Bad boys», как некоторые английские команды девяностых. Однако нет ощущения, что монегаски стали бороться за мяч грубее, чем раньше.

В этом сезоне Чемпионата Франции арбитры стали строже. Это подтверждает статистика трех первых дней: шестнадцать красных карточек в тридцати матчах. Это намного больше, чем в среднем за последние пятнадцать лет.

Пол Митчелл вступил в бой

Чрезмерная строгость арбитров сильно бьет по монегаскам в первых матчах сезона, и это начинает серьезно раздражать руководство клуба. В матче с «Труа» в среду вечером Гильермо Марипан оказался в центре событий: сначала он допустил спорную ошибку в штрафной, а затем прямо перед перерывом получил вторую карточку и был удален.

Против спорного судейства выступил спортивный директор клуба Пол Митчелл, в то время как «Монако» опустился на шестнадцатое место турнирной таблицы, набрав всего пять очков за пять туров.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Чемпионат Франции: ФК «Монако» – в ловушке «Труа»

«Такое впечатление, что нас систематически засуживают, ­– с горечью заявил Пол Митчелл в микст-зоне после встречи. Две спорные красные карточки в четырех последних матчах, спорный пенальти… Все, о чем я прошу, это чтобы всех судили одинаково».

Одно из спорных судейских решений – фол Стива Манданда во втором туре, с ударом кулаком, за который он мог бы получить красную карточку, как это было с Антони Лопешем («Олимпик Лион») в матче первого тура с «Аяччо». К «забытым» красным карточкам добавляются «забытые» пенальти. Тому свидетель Брель Эмболо, которого в этом сезоне уже два раза сносили в штрафной.

Последствия в будущих матчах?

«В ключевой момент матча мы получаем красную карточку, а после перерыва Бреля Эмболо грубо осаждают в штрафной – за это должны были назначить пенальти. Если за действия Гильермо Марипана назначают пенальти, то он положен и за действия против Эмболо. Еще раз повторю, мы призываем только к последовательности в решениях и справедливости».

Спортивный директор «Монако» сообщил, что пошел еще дальше и отправил письмо напрямую в Федерацию футбола Франции. «Мы также заявили на пресс-конференции, что готовы к дискуссиям и обсуждениям. Среди нас и бывшие игроки, и те, кто работает в футболе уже очень долго. Мы безусловно можем внести свою лепту в общее дело. Разумеется, когда мы сталкиваемся с такими решениями арбитров, как сегодня, мы испытываем только разочарование и недовольство».

В свою очередь, Филипп Клеман тоже отреагировал на эту судейское неистовство, которое может повлиять на судьбу предстоящих матчей. В моменты единоборств игроки «Монако» могут вспомнить о последних судейских решениях.

«Как тренеру мне важно всегда все объяснять игрокам. Но в последние недели у меня это не выходит. Кто-нибудь из вас искренне верит в то, что Гильермо Марипан допустил ошибку? И за это нам назначили пенальти, и мы получили желтую карточку. Это изменило ход матча».