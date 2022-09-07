Центр спортивных достижений ФК «Монако» в Ля Тюрби, которым игроки клуба пользовались с лета 2021 года, в этот понедельник был торжественно открыт в присутствии Князя Альбера II, мэра Ля Тюрби Жан-Жака Рафаеля, члена совета директоров Екатерины Сартори-Рыболовлевой, и вице-президента клуба Хуана Сартори.

Клуб использовал новую тренировочную базу с прошлого лета, а в понедельник, после победы на выезде над «Ниццей», она распахнула свои двери журналистам и двумстам приглашенным.

Bienvenue dans le nouveau 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐏𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞 de l'AS Monaco 🇲🇨 pic.twitter.com/hAzOK0p1Qo — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) September 5, 2022

Центр Спортивных достижений спроектирован архитектором Фредериком Жененом. На строительство нового великолепного здания ушло четыре года и 55 миллионов евро, выделенных президентом клуба Дмитрием Рыболовлевым.

Новая тренировочная база ФК «Монако» – одна из лучших в Европе. Судите сами: три тренировочных поля по стандартам УЭФА и Федерации футбола Франции, большой тренажерный зал, оборудованный по последнему слову техники, а также зал бальнеотерапии со всевозможными бассейнами.

Важный проект Дмитрия Рыболовлева

«Это новая страница в истории ФК «Монако». Этот Центр спортивных достижений оснащен ультрасовременным оборудованием и многочисленными пространствами, предназначенными для достижения высоких результатов, – заявил Князь Альбер II. Открытие центра – знаковое событие для самого клуба, для его игроков и для всех, кто любит ФК «Монако». Я поздравляю президента Дмитрия Рыболовлева и весь клуб с успешной реализацией проекта. Этот комплекс позволит нашему клубу продолжать развиваться и стремиться к самым высоким целям».

По словам президента ФК «Монако» Дмитрия Рыболовлева, «это был большой, сложный и амбициозный проект, благодаря которому ФК «Монако» может сегодня предложить нашей профессиональной команде, а завтра – будущим поколениям игроков оптимальные условия для тренировок. Новый комплекс отвечает самым высоким требованиям в спортивной, технической, медицинской и других областях. В Центре спортивных достижений были созданы необходимые условия для того, чтобы помочь нашему клубу добиваться поставленных целей».

© ФК «Монако»

Помимо Филиппа Клемана и его игроков, в частности, Виссама Бен Йеддера, Александра Нюбеля, Акселя Дисаси, Юсуфа Фофана и Гильермо Марипана, на торжественной церемонии присутствовали и бывшие культовые представители клуба: Дидье Дешам, Юрий Джоркаефф, Клод Пюэль, Жан-Люк Эттори и Жан Пети.

«Инфраструктура теперь гораздо более развита, – с улыбкой отметил Дидье Дешам, главный тренер национальной сборной и тренер ФК «Монако» с 2001 по 2005 год. Это важно для молодых игроков – они тренируются в высококлассных условиях с отличным оборудованием. Мне приятно видеть все, что было сделано в клубе».

Игроки уже обжились

«Новая база – отличный инструмент для работы и развития, соответствующий амбициям клуба. Мы с огромным удовольствием приходим сюда тренироваться, рассказал Аксель Дисаси, уже ставший фанатом Dream Box – маленьких персональных кабин для отдыха после тренировок. Должен вам признаться, в них так здорово спится!»

«Я наблюдал за строительством центра с самого моего прихода в клуб, заверяет Юсуф Фофана. Мне показывали его фотографии, когда я подписывал контракт. С таким качеством полей и в таком красивом месте мы, конечно, работаем с еще большим желанием».

🔴⚪️ Ce matin a eu lieu l’inauguration officielle du Centre de Performance de l’AS Monaco, en présence du Prince Albert II, Jean-Jacques Raphaël, Ekaterina Rybolovleva et Juan Sartori ! #ASMonaco #CentredePerformance pic.twitter.com/FCHHEW2lnq — Romain Boisaubert (@R_Boisaubert) September 5, 2022

После призового места на Гран-при Нидерландов и за неделю до Гран-при Италии в г. Монца на церемонию приехал и Шарль Леклер. Пилот Ferrari даже сыграл в настольный футбол с Гильермо Марипаном, Александром Нюбелем и своим братом Лоренцо Толотта-Леклер.

Этот день 5 сентября 2022 года без сомнения вошел в историю ФК «Монако».