Le pilote monégasque a terminé à la troisième place d’un Grand Prix remporté par Max Verstappen (Red Bull) devant George Russell (Mercedes).

Une semaine après un Grand Prix de Belgique qu’il a achevé à la sixième place après une pénalité à l’arrivée, Charles Leclerc (Ferrari) a renoué avec le podium aux Pays-Bas.

Parti depuis la deuxième place sur la grille, juste derrière Max Verstappen, le Monégasque a bien failli dépasser le Néerlandais dans les premiers virages de la course. Mais le champion du monde en titre a conservé sa position.

Rétrogradé pendant la course en dehors du podium, face aux Mercedes de Lewis Hamilton et George Russell ultra-rapides, Leclerc a profité d’une safety car en fin de course pour reprendre le bien de sa troisième place.

Verstappen s’envole encore un peu plus au championnat

« Gagner aujourd’hui n’était pas réaliste. Max (Verstappen) était beaucoup plus rapide, a admis le pilote de la Scuderia. Les Mercedes ont volé avec les pneumatiques durs, il faudra analyser cela plus tard. Le titre ? Comme je l’ai dit après le Grand Prix de Spa-Francorchamps, l’écart est très important. On va savourer ce podium et tenter de maximiser le potentiel de la voiture sur chaque course. »

Au championnat du monde, Charles Leclerc (201 points) rejoint Sergio Perez (201 points) à la seconde place, derrière l’intouchable Max Verstappen (310 points). Prochain rendez-vous, dès le week-end prochain sur le circuit de Monza, pour le Grand Prix d’Italie.