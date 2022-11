In occasione della partita tra l’AS Monaco e l’SCO Angers, il club monegasco ha rilanciato l’iniziativa “Tutti allo stadio”, con 1500 giovani tesserati del Distretto Costa Azzurra e della Ligue Méditerranée presenti tra gli spalti per sostenere i monegaschi.

Qualche giorno dopo il primo allenamento a porte aperte della stagione presso il Centre de Performance di La Turbie, il club della Rocca ha voluto nuovamente regalare una piacevole esperienza ai suoi tifosi. Domenica scorsa, tra vacanze scolastiche, clima primaverile, biglietti a 1 euro per ragazzi sotto i 16 anni e per le donne, nel contesto della campagna Ottobre Rosa 2022, c’erano tutte le condizioni per assistere a un magnifico spettacolo allo Stadio Louis II, coronato da una bella vittoria del Monaco contro l’Angers.

©AS Monaco

L’iniziativa “Tutti allo stadio” ha conquistato i giovani tifosi dell’AS Monaco. Sempre a loro era rivolto il Kids Tour, che venerdì scorso è passato da Pégomas per la settima tappa dopo Monaco, Saint-Martin-Vésubie, Cap d’Ail, La Turbie, Breil-sur-Roya, e Montpellier, prima delle prossime destinazioni, ossia L’Escarène (2 novembre) e Villefranche-sur-Mer (6 novembre).

©AS Monaco

Quest’ultima iniziativa, che la scorsa stagione aveva permesso a più di 4000 giovani calciatori dilettanti della regione di sostenere i giocatori della Rocca nelle partite contro Eindhoven, Metz e Troyes, è tornata anche quest’anno, riunendo più di 1500 giovani in occasione della partita vinta contro l’Angers.

Vincitori del premio “fair play” durante la cerimonia al Centre de Performance

Qualche ora prima dell’incontro, l’AS Monaco ha anche ospitato la premiazione del concorso “Carton Vert” (Cartellino Verde). Si tratta di un’iniziativa portata avanti da tre stagioni dalla Ligue Méditerranée nelle categorie U14 maschile, U18 di calcio a cinque e U18 femminile che mira a valorizzare i comportamenti corretti in campo e il fair-play dei giocatori dilettanti della regione.

©AS Monaco

Circa una trentina di tesserati e tesserate sono stati quindi invitati al Centre de Performance, alla presenza del Presidente della Ligue Méditerranée, Eric Borghini, e del Direttore Tecnico Regionale, Laurent Mouret.

©Romain Boisaubert/Monaco Tribune

I partecipanti hanno ricevuto una maglietta, un libro e una sciarpa dell’AS Monaco. Coloro che, durante la stagione, hanno dimostrato più fair-play hanno anche ricevuto una maglia biancorossa con il proprio nome stampato sul retro.