Матч «Монако» с «Анже» стал для клуба подходящим случаем, чтобы возобновить акцию «Все на стадион!». Около 1 500 молодых футболистов из округа Лазурный берег и Средиземноморской лиги пришли поддержать монегасков.

Спустя несколько дней после первой публичной тренировки на тренировочной базе в Ля Тюрби монакский клуб снова порадовал своих болельщиков. Для великолепного зрелища на стадионе «Луи II» в воскресенье были все условия: школьные каникулы, по-весеннему теплая погода, билеты по 1 евро для зрителей младше 16 лет и женская кампания «Розовый октябрь 2022». А главное – блестящая победа ФК «Монако» над «Анже».

© ФК «Монако»

В пятницу для юных любителей футбола клуб организовал седьмой этап Kids Tour в Пегомасе (после Монако, Сен-Мартен-Везюби, Кап-д’Ая, Ля Тюрби, Брей-сюр-Ройа, Монпелье и перед новыми этапами в Эскарене 2 ноября и Вильфранш-сюр-Мер 6 ноября). А в воскресенье акция «Все на стадион!» привлекла на «Луи II» молодых поклонников ФК «Монако».

© ФК «Монако»

В прошлом сезоне благодаря этой программе 4 000 молодым футболистам-любителям региона удалось побывать на матчах «Монако»: с «ПСВ», «Мецем» и «Труа». А в прошедшее воскресенье на победном матче с «Анже» собралось более 1 500 юниоров.

Спортсменов, играющих по правилам, наградили на тренировочной базе

За несколько часов до встречи ФК «Монако» провел награждения лауреатов акции «Зеленая карточка». Вот уже три сезона эта программа, запущенная Средиземноморской лигой в категориях U14 среди мужчин, U18 в мини-футболе и U18 среди женщин, поощряет игроков-любителей региона за хорошее поведение на поле и игру по правилам.

© ФК «Монако»

Для этого на тренировочную базу было приглашено около 30 молодых спортсменов в присутствии президента Средиземноморской лиги, Эрика Боргини, и регионального технического директора, Лорана Муре.

©Romain Boisaubert/Monaco Tribune

Лауреатам вручили футболки, книги и фирменные шарфы ФК «Монако». Наиболее дисциплинированные игроки сезона даже получили именные красно-белые футболки.