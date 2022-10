La quatrième étape du Kids Tour, organisé par l’AS Monaco, a fait escale ce mercredi après-midi à La Turbie, terre d’accueil du Centre de Performance du club. Pour le plus grand bonheur des jeunes supporters de l’ASM, réunis en nombre autour de l’international français Ruben Aguilar.

C’est sous un soleil automnale étincelant et une vue imprenable sur la mer Méditerranée que s’est tenue la quatrième étape du Kids Tour. Après Monaco avec Myron Boadu, Saint-Martin-Vésubie et Cap d’Ail en présence de Wissam Ben Yedder, le camion du Kids Tour s’est arrêtée du côté de la place Neuve de La Turbie, avec un invité de marque : Ruben Aguilar.

Maillots de l’AS Monaco sur le dos, près d’une centaine d’enfants ont sagement attendu leur tour aller à la rencontre de l’international français, qui a signé de nombreux autographes aux jeunes supporters de l’ASM.

« Je suis vraiment content d’avoir pu faire cette petite opération, en essayant de transmettre tout ce que j’ai vécu dans ma carrière, a confié Ruben Aguilar entre deux autographes. Petit, je n’ai pas eu la chance de pouvoir participer à ce type d’événement, mais si ça avait été le cas j’aurais été très fier et très ému. J’espère avec grand plaisir que l’on renouvellera ces petits moments de partage. »

Des étoiles plein les yeux, les petits ont ensuite pu prendre part aux différentes activités proposées, à commencer par les tirs sur la cible géante, avec en prime le maillot de Ruben Aguilar à remporter. Concours de jongles et quiz étaient également au programme, sans oublier l’immersion en réalité virtuelle grâce aux casques mis à disposition par le club.

Deux nouvelles étapes déjà prévues

Parmi les nombreux parents présents pour accompagner leurs petits, un certain Toto Wolff, patron de Mercedes AMG en Formule 1, s’est rendu à La Turbie en famille pour assister à cette quatrième étape du Kids Tour.

À la fin de la séance, Ruben Aguilar et Jean-Emmanuel de Witt, directeur général du club, ont symboliquement remis un maillot floqué du numéro 06 au maire de la commune, Jean-Jacques Raffaele.

« Nous avons un partenariat avec l’AS Monaco depuis quarante ans et c’est la première fois que nous accueillions cet évènement à La Turbie, a déclaré l’édile de la commune, ravi de voir autant d’enthousiasme autour de l’AS Monaco. Je suis très heureux pour les enfants, qui supportent le club et qui se rendent au stade Louis II pour encourager l’équipe. Il est important que ce partenariat perdure encore de longues années et qu’il donne envie aux enfants de faire du sport. »

Ce dimanche 9 octobre, l’AS Monaco Kids Tour prendra la direction du Languedoc (de 11h à 13h au stade de la Mosson dans le secteur réservé aux supporters monégasques) à l’occasion du déplacement des hommes de Philippe Clement à Montpellier.

Le Kids Tour retrouvera ensuite le haut-pays et fera étape à Breil-sur-Roya, le mercredi 19 octobre (de 13h30 à 17h30, sur la Place Biancheri).