La 6e étape du Kids Tour a fait escale à Breil-sur-Roya, pour le plus grand bonheur de la centaine de jeunes Breillois présents.

La basse vallée de la Roya a vibré au rythme de l’AS Monaco ce mercredi 19 octobre. Après Monaco, Saint-Martin-Vésubie, Cap d’Ail, La Turbie et Montpellier, le camion du Kids Tour s’est arrêté sur la place Biancheri de Breil-sur-Roya.

Sous le soleil, les enfants de la commune et de ses alentours ont pu profiter de nombreuses animations, en présence d’Enzo Couto, membre du groupe Elite et professionnel depuis cet été. « C’était un plaisir de partager cet après-midi avec tous les enfants, a-t-il confié. Je ne pensais pas qu’ils seraient aussi nombreux et motivés. Je me suis régalé ! »

Les deux prochaines étapes déjà connues

Après le passage de la mascotte Bouba, qui a ravi petits et grands, l’étape s’est conclue par la remise du maillot dédicacé de Youssouf Fofana à un petit Breillois ayant remporté l’un des nombreux jeux organisés durant la journée.

« Un grand merci à l’AS Monaco pour l’organisation de cet événement dans notre commune, a tenu à souligner Sébastien Olharan, maire de Breil-sur-Roya. C’est un geste que nous apprécions énormément et qui est très apprécié également par les enfants à en juger leur nombre aujourd’hui. Nous avons ici beaucoup d’enfants qui aiment le foot, l’AS Monaco et qui ont envie de faire carrière dans le foot. »

Prochaine étapes pour le Kids Tour, mercredi 2 novembre à L’Escarène et dimanche 6 novembre à Villefranche-sur-Mer.