Во вторник, 25 октября, впервые после открытия тренировочной базы, состоится публичная тренировка клуба. Вся информация – в нашем материале.
Тренировка состоится 25 октября в Ля Тюрби, на тренировочной базе ФК «Монако». Впервые в этом сезоне Филипп Клеман открывает двери красно-белым болельщикам.
Вход на тренировочные поля ФК «Монако» откроется в 09:30, а сама тренировка начнется в 10:30. Болельщикам выделена новая трибуна № 1, предусмотрены многочисленные развлечения.
Автографы и сладости
Грузовик с едой и сладостями, присутствие талисмана клуба, Бубы, настольный футбол, автографы Виссама Бен Йеддера и его команды… Этим утром болельщиков «Монако» ждут многочисленные сюрпризы.
Чтобы добраться до места, рекомендуется воспользоваться службой группового транспорта «MuneGo». Можно также припарковаться у входа в здание (см. полезную информацию).
Полезная информация
- Бронирование (бесплатных) мест – на сайте билетных касс
- Открытие для публики: 09:30
- Начало тренировки: 10:30
- Максимальное количество мест: 440
- Автостоянка: место для посетителей, у входа в здание, в пределах свободных мест
- Контроль на входе: билет на мероприятие
- Грузовик с едой и сладостями