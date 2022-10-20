Во вторник, 25 октября, впервые после открытия тренировочной базы, состоится публичная тренировка клуба. Вся информация – в нашем материале.

Тренировка состоится 25 октября в Ля Тюрби, на тренировочной базе ФК «Монако». Впервые в этом сезоне Филипп Клеман открывает двери красно-белым болельщикам.

Вход на тренировочные поля ФК «Монако» откроется в 09:30, а сама тренировка начнется в 10:30. Болельщикам выделена новая трибуна № 1, предусмотрены многочисленные развлечения.

Автографы и сладости

Грузовик с едой и сладостями, присутствие талисмана клуба, Бубы, настольный футбол, автографы Виссама Бен Йеддера и его команды… Этим утром болельщиков «Монако» ждут многочисленные сюрпризы.

Чтобы добраться до места, рекомендуется воспользоваться службой группового транспорта «MuneGo». Можно также припарковаться у входа в здание (см. полезную информацию).

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