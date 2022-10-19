Визит состоялся в память о князе Альбере I, столетие которого отмечается в этом году.

Князь Альбер II продолжает свое памятное путешествие по стопам своего предка, князя Альбера I. После Азорских островов и Лиссабона 13 и 14 октября глава государства отправился в Испанию, а точнее, в Мадрид и Пуэнте-Вьесго.

Во время своего визита в Мадрид принц Альберт II открыл в штаб-квартире Верховного Совета научных исследований (Conseil supérieur de la recherche scientifique) выставку, посвященную испанским владениям в Океании во времена его прапрадеда. Суверену также была представлена памятная выставка, посвященная роли, которую сыграл князь Альбер I в Испании в области океанографии.

© Гаэтан Люси / Княжеский дворец – Служба Его Величества Короля

Связи между князем Альбером I и Испанией были особенно прочными, поскольку монарх в течение двух лет, с 1866 по 1868 год, проходил подготовку в испанском королевском флоте. Также во время Мадридской конференции 1919 года была создана Научная комиссия по исследованию Средиземноморья.

В завершение официального визита князь Альбер II и король Филипп VI вместе отобедали во Дворце Сарсуэла.

© Гаэтан Люси / Княжеский дворец – Служба Его Величества Короля

На следующий день, в воскресенье, 16 октября, Государь посетил пещеру Эль-Кастильо по приглашению председателя автономного сообщества Кантабрия Мигеля Анхеля Ревильи. Это стало прекрасной возможностью познакомиться с будущим музеем объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО и установить памятную табличку.