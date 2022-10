Le Souverain s’est rendu aux Açores le 13 octobre dernier, puis à Lisbonne le lendemain : deux premières étapes d’un voyage de quatre jours au Portugal et en Espagne, dans le cadre des commémorations du centenaire de la disparition du Prince Explorateur.

C’est un voyage en quatre étapes que le Prince Albert II a entamé le 13 octobre dernier au Portugal, et plus précisément aux Açores. Un lieu qui n’a pas été choisi au hasard, puisque cet archipel a eu une importance majeure pour le Prince Albert Ier, qui y a effectué la moitié de ses 28 campagnes scientifiques, entre 1885 et 1914.

Reçu par le président du Gouvernement régional des Açores, José Manuel Bolieiro, et par l’ambassadeur de Monaco au Portugal, Henrique de Polignac Mascarenhas de Barros, le Souverain a parcouru la ville via l’avenue Prince Albert Ier, puis a déposé une gerbe de fleurs au pied du buste de son trisaïeul.

© Gaetan Luci

Le Souverain s’est ensuite rendu à la mairie, avant d’inaugurer une exposition au Musée Carlos Machado, qui rappelle l’amitié et la collaboration du Prince Explorateur avec le scientifique et photographe Francisco Afonso Chaves.

Le lendemain, le Prince et le président de la République portugaise, Marcelo Rebelo de Sousa, ont inauguré, dans la capitale, l’exposition « L’ami océanographe », au Musée de la Marine de Lisbonne, qui rend hommage à l’amitié entre les deux souverains océanographes : le Prince Albert Ier et le roi Carlos Ier du Portugal.

« C’est vraiment un très, très bel hommage et je suis vraiment très heureux d’avoir pu, bien sûr, être présent, avec une délégation de la Principauté, mais aussi qu’il y ait cette belle exposition qui illustre de si belle façon ces liens d’amitié tout à fait particuliers qui étaient très importants dans la vie du Prince Albert Ier », a commenté le Souverain auprès de Monaco Info.

© Gaetan Luci

Enfin, le Prince Albert II a été reçu au Palais de Belem, où il a été décoré par le Président portugais de la Grand-croix avec collier de l’Ordre de l’Infant Dom Henrique.