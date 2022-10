Le voyage de quatre jour sur les traces du Princes Albert 1er commence ce jeudi 13 octobre au Açores au Portugal.

C’est aux Açores située sur l’île de São Miguel que le Prince Albert 1er a effectué la moitié de ses vingt-huit campagnes scientifiques (entre 1885 et 1914). C’est donc tout naturellement que le Souverain actuel s’y rend ce jeudi. A son arrivée à Ponta Delgada, il empruntera l’avenue Prince Albert Ier, inaugurée en 1904, pour déposer une gerbe de fleurs au pied du buste de son trisaïeul.

Le Prince Albert II sera reçu à la mairie, puis, en fin d’après-midi, inaugurera au Musée Carlos Machado, une exposition rappelant l’amitié et la collaboration du Prince explorateur avec le scientifique et photographe Francisco Afonso Chaves disparu 1926. La journée se terminera par un dîner officiel au palais de Sant’Anna.

Une grande exposition à Lisbonne

Le lendemain, le Prince Albert II retournera à Lisbonne, après un saut l’été dernier dans le cadre de la Conférence des Nations Unies sur l’océan. Il inaugurera aux côtés du Président du Portugal Marcelo Rebelo de Sousa, une exposition qui rend hommage à l’amitié entre le Prince Albert Ier de Monaco et le roi Carlos Ier du Portugal, deux souverains océanographes.

Baptisée « L’ami océanographe. Le prince Albert 1er de Monaco et le Portugal (1875–1920) », cette exposition présente selon ses commissaires, « une grande variété d’objets et d’œuvres, instruments scientifiques, tableaux, archives originales et photographies inédites, issus à la fois de collections monégasques et portugaises, publiques et privées ». Pour les curieux, elle sera visible au Musée de la Marine de Lisbonne jusqu’au 15 décembre 2022.

Le 7e art à Madrid

Le samedi 15 octobre, le Prince Albert II sera accueilli à Madrid par le Conseil supérieur de la recherche scientifique. Le Prince, qui s’était rendu en Espagne sur le site préhistorique de la sierra d’Atapuerca en juillet dernier, découvrira une présentation sur l’océanographie espagnole au temps du prince Albert Ier et assistera à la projection d’un film, en cours de réalisation, sur le scientifique Odón de Buen, correspondant espagnol et ami de son trisaïeul.

Lors d’une cérémonie, une plaque commémorative destinée à l’Institut espagnol d’océanographie, sera dévoilée. L’occasion de rappeler le lien établi par le prince Albert Ier avec l’Espagne, depuis ses années de formation dans la Marine royale espagnole, jusqu’à la création de la Commission scientifique pour l’exploration de la Méditerranée.

Visite d’une grotte avant le départ

Pour sa dernière escale, le Prince Albert II se rendra dimanche à Puente Viesgo. Miguel Ángel Revilla, le président de la Communauté autonome de Cantabrie, a invité le Souverain pour une visite insolite de la grotte d’El Castillo, classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO ainsi que le futur musée, encore en construction.

Une plaque commémorative sera dévoilée pour rappeler l’intérêt et le mécénat actif du Prince Albert Ier en faveur de la recherche préhistorique. Il avait d’ailleurs soutenu les travaux notamment dans la grotte voisine d’Altamira.