Cette seconde série de clichés clôt le Centenaire de la disparition du Prince à Monaco.

Connaître le Prince Albert Ier sous de nouvelles facettes, telle est la mission de la série de l’exposition « Albert Ier Insolite » organisée en collaboration entre les Archives du Palais Princier et l’Institut Audiovisuel, qui présente sa seconde partie depuis ce lundi 10 octobre. Au total : 28 photographies du Prince Explorateur, qui témoignent de son riche parcours, à l’occasion du Centenaire de la disparition du Prince.

« L’esprit était à la fois d’explorer les différents mondes, c’est-à-dire à la fois les lieux géographiques : on va voyager au Spitzberg, au Portugal, dans les Archipels de Madère et des Açores. On va être à Monaco, à Paris, sur le front de la Première Guerre mondiale. (…) On voyage aussi dans les centres d’intérêt, dans les facettes thématiques du Prince Albert Ier : l’humanisme, l’affaire Dreyfus, le pacifiste… », commente Stéphane Lamotte, Secrétaire du Comité de Commémoration Albert Ier – 2022, au micro de Monaco Info.

On retrouve également des clichés du Prince Explorateur aux côtés du chef indien Plenty Coups de la tribu des Crows, ou encore à bord du princesse Alice en 1910, ainsi que devant le chantier du Musée Océanographique.

L’exposition clôt le Centenaire en Principauté, mais il restera un événement à Paris, en décembre, où le Prince sera honoré avec son hôtel particulier parisien. Un hommage sera également rendu au Prince Savant à l’Académie des Sciences, ainsi qu’à l’UNESCO.

