Une visite sous le signe de la mémoire du Prince Albert Ier, dont le centenaire est fêté cette année.

Le Prince Albert II continue son déplacement mémoriel sur les traces du Prince Albert Ier. Après les Açores et Lisbonne les 13 et 14 octobre, le Souverain s’est rendu en Espagne et plus précisément à Madrid et à Puente Viesgo.

Lors de sa visite à Madrid, le Prince Albert II a découvert, au siège du Conseil supérieur de la recherche scientifique, une exposition sur l’Océanie espagnole au temps de son trisaïeul. Une exposition commémorative sur le rôle joué par le Prince Albert Ier en Espagne dans le domaine de l’Océanographie a également été présentée au Souverain.

© Gaetan Luci / Palais princier – Casa de S.M. el Rey

Les liens entre le Prince Albert Ier et l’Espagne étaient forts puisque le Prince avait été formé pendant deux ans, de 1866 à 1868, au sein de la Marine royale espagnole. C’était aussi lors de la conférence de Madrid de 1919 que la Commission scientifique pour l’exploration de la Méditerranée avait été créée.

A l’issue de sa visite, le Prince Albert II et le Roi Felipe VI ont déjeuné ensemble au Palais de la Zarzuela.

© Gaetan Luci / Palais princier – Casa de S.M. el Rey

Le lendemain, dimanche 16 octobre, le Souverain est allé visiter la grotte d’El Castillo à l’invitation de Miguel Ángel Revilla, président de la Communauté autonome de Cantabrie. L’occasion de découvrir le futur musée du site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO et de présenter une plaque commémorative. Le Souverain en a profité pour rappeler l’intérêt du mécénat du Prince Albert Ier en faveur de la recherche préhistorique.