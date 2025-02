2024 a été l’une des années les plus chaudes à Monaco 

L’année écoulée affiche une hausse de 1,1 °C par rapport à la normale 1991-2020.

L’année 2024 s’est distinguée par des records de chaleur selon une analyse de l’Institut Monégasque de la Statistique et des Etudes Economiques (IMSEE). Elle se place au troisième rang des plus chaudes, après 2022 et 2023, avec une température moyenne atteignant 17,9 °C.

L’Institut fait état d’une température minimale moyenne de l’air en surface de 15,7 °C en 2024, soit légèrement moins qu’en 2023 (15,8 °C) et 2022 avec 16,2 °C enregistrés. Du côté des températures maximales, la moyenne a atteint 20,5 °C, restant ainsi au même niveau que les années précédentes.

En se basant sur le nombre mensuel d’heures d’ensoleillement, on remarque que le soleil s’est fait un peu plus discret en 2024 avec une baisse de 22,6 %, représentant une moyenne de 5 à 6 heures par jour. « Cela représente 2 059 heures d’ensoleillement, soit un déficit conséquent de 600 heures par rapport à l’année précédente » note l’IMSEE.

La fin de 4 ans de déficit pluviométrique

Pour les précipitations, 2024 a également battu des records avec 66 jours de pluie au total. Cela représente 20 jours de plus que l’année précédente et met ainsi un terme à quatre ans de déficit pluviométrique. Avec précisément 1 016 mm, soit +15,0 % par rapport à la période 2011-2020, elle est l’une des 12 années les plus pluvieuses depuis 1966. Le plus grand cumul de pluie enregistré était en février avec 69,4 mm.

L’été 2024 a été marqué par deux épisodes caniculaires, l’un « du 29 juillet au 1er août » et l’autre « du 10 au 14 août » souligne l’Institut monégasque. Le maximum absolu de chaleur relevé sur l’année a été de 35,3 °C le 12 août au Jardin Exotique. Un chiffre dépassant les 35,1 °C de juillet 2022. Il s’agissait d’ailleurs du 6e été le plus chaud en Principauté.