Des élèves du lycée Albert Ier étudient la mer Méditerranée avec « Adopt a Float »

Le programme international « Adopt a Float » a été mis en place par l’Institut de la mer de Villefranche (IMEV).

Les 24 élèves de 2nde 1 du Lycée Albert Ier participent au projet scientifique « Adopt a Float ». Initié par Laetitia Paulet, professeur de sciences économiques et sociales, et mené en partenariat avec plusieurs institutions monégasques, il vise à sensibiliser à l’océanographie et à la protection des milieux marins.

C’est d’abord Thomas Boniface, médiateur scientifique à l’Institut de la Mer de Villefranche (IMEV), qui a expliqué le fonctionnement du flotteur. Renommé Prince Albert Ier par les élèves, ce robot sous-marin est capable de rapporter de précieuses données scientifiques comme la température, la chlorophylle, la salinité ou encore l’acidité de l’eau avec ses capteurs miniaturisés et reliés à une base de données alimentée en temps réel.

Les représentants des instances PELAGOS et RAMOGE, engagées dans la préservation des espaces marins méditerranéens, ont également fait le déplacement dans l’établissement dans le but d’expliquer leur mission.

Prochaine étape pour les élèves : la réalisation d’une fresque avec l’artiste costaricien Carlos Hiller qui s’inspire de la vie sous-marine pour sensibiliser aux problématiques environnementales. Et si tout se passe bien, ils pourront aussi partir en voyage scolaire en Patagonie pour poser une balise sur une baleine !

