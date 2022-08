Du 7 au 11 septembre, des scientifiques français, italiens et monégasques embarqueront à bord de « L’Astrea », un navire océanographique de l’Institut pour la protection et la recherche environnementales (ISPRA).

Sept ans après la première campagne RAMOGE, une nouvelle étude pour suivre l’évolution des habitats soumis à l’impact de l’ancrage de grandes unités, à l’image des roches profondes du Larvotto, s’apprête à être lancée.

Doté notamment d’un sonar multifaisceaux et d’un ROV (véhicule sous-marin téléopéré) pouvant descendre jusqu’à 1 000 mètres de profondeur, le navire permettra d’explorer cinq sites côtiers profonds.

La campagne débutera en Italie par l’exploration des coraux profonds de Bergeggi au large de Savone, avant de se diriger vers le canyon de Bordighera, puis d’arriver en Principauté le 8 septembre.

Dresser un inventaire de l’état de conservation des milieux profonds

Les campagnes d’exploration RAMOGE visent à dresser un inventaire de l’état de conservation des milieux profonds et de relever les pressions qui s’y exercent, afin de récolter un maximum de données sur ces environnements profonds, encore méconnus.

Reportée à deux reprises en raison de la pandémie, cette nouvelle campagne aura pour objectif de renforcer l’expérience de la coopération RAMOGE pour l’étude des milieux profonds.

Pour rappel, le programme d’exploration RAMOGE s’inscrit dans le cadre de la Convention pour la Diversité Biologique qui a défini des zones d’importance écologique ou biologique (ZIEB) en 2014.

Après une première campagne dans la zone côtière en 2015, la seconde campagne océanographique menée en 2018 a permis de recueillir de nouvelles données dans les canyons et les zones profondes au large.

L’Accord RAMOGE, c’est quoi ?

Il s’agit d’un accord de coopération internationale pour la préservation du littoral et du milieu marin entre la France, Monaco et l’Italie, pour la zone comprise entre Marseille et La Spezia.