Jetez ou donnez vos déchets lors de la 4e édition de Monacollecte 

L’opération solidaire, destinée au particulier, aura lieu les 7 et 8 mars 2025.

« En 2050, le mot « déchet » est supprimé de notre vocabulaire, et les inutiles des uns deviennent les ressources des autres », a commenté le Prince Albert II et c’est dans cette démarche bien précise que la nouvelle édition de Monacollecte voit le jour.

Publicité

Cette opération annuelle consacrée à la collecte, à la réutilisation des objets et au recyclage des déchets est organisée par la Société Monégasque d’Assainissement (SMA) et la Direction de l’Aménagement Urbain, en partenariat avec la Mairie de Monaco.

Il est possible d’apporter des vêtements adultes et enfants, des sous-vêtements, des accessoires, des couvertures, des serviettes de bain, du linge de maison, des fournitures scolaires, du petit mobilier, de la vaisselle, du matériel informatique, des livres ou encore des bibelots. La seule condition ? Qu’ils soient propres et en bon état afin d’être réutilisés par les associations caritatives présentes sur les lieux comme la Croix Rouge Monégasque, Mission Enfance, la Fondation de Nice, Les Amis du Liban et bien d’autres.

Le reste (déchets toxiques, radiographies, médicaments, bouteilles de gaz, ampoules, piles, etc.) sera valorisé via les filières de recyclage ou de traitement de la SMA.

Par ailleurs, des animations gratuites, expositions et ateliers auront lieu afin de sensibiliser le public aux bonnes pratiques. Le samedi, il y aura même un escape game organisé, tout comme un défilé de mode d’une classe primaire de l’école de la condamine.

Informations pratiques

Quai Antoine 1er

7 et 8 mars de 10h à 19h

Entrée libre tout public

Accès dépose minute

Plus d’informations au +377 92 05 75 16

Le Prince Albert II présent au Sommet de l’AASCO dédié à la recherche arctique et au partage de données