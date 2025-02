Le Prince Albert II présent au Sommet de l’AASCO dédié à la recherche arctique et au partage de données 

Ce sommet international s’est tenu sur deux jours, du 4 au 5 février 2025.

Réunis à Monaco à l’initiative de la Fondation Prince Albert II de Monaco, d’éminents scientifiques ont discuté des défis majeurs liés au changement climatique et plus particulièrement à la recherche arctique lors de l’Arena gap analysis of the existing Arctic science co-operations (AASCO).

Cet événement, inauguré par le Prince Albert II lui-même, avait pour objectif premier de renforcer les liens entre les groupes de recherche mais aussi de contribuer à la planification stratégique de la recherche arctique et de soutenir des initiatives à l’image de celle sur le processus de planification de la recherche arctique de la Conférence internationale sur la planification de la recherche arctique (ICARP) IV ou encore le cadre Sustaining Arctic Observing Networks (SAON)-ROADS et les préparatifs de la 5e année polaire internationale (2032-33).

Ouverture évenement AASCO de l’Uarctic Musée océanographique © Michael Alesi / Palais Princier & Ludovic Arneodo /FPA2

« C’est en favorisant le dialogue interdisciplinaire, en renforçant la coopération et en adoptant des approches de recherche innovantes que nous pourrons faire avancer les solutions nécessaires à la sauvegarde de l’Arctique et, en fin de compte, de notre avenir commun. Pour que ces ambitions aboutissent, face aux forces qui s’opposent à nous, nous avons besoin d’un engagement sans faille », a déclaré le Prince Albert II à cette occasion.

Suite aux discussions menées pendant l’AASCO et au travail de suivi, des recommandations sur les recherches prioritaires tels que la dynamique de la glace de mer arctique et de la nappe glaciaire du Groenland, les facteurs climatiques à courte durée de vie (SLCF), les interactions entre les processus arctiques et le système climatique couplé, les interventions climatiques et leurs implications, la pollution atmosphérique arctique, la collaboration scientifique panarctique, y compris la coproduction avec les communautés arctiques locales et autochtones, et le partage des données dans la recherche arctique seront fournies.