Les nouvelles bornes disposées un peu partout à Monaco avec le logo MaConsigne intriguaient. Aujourd’hui, le mystère s’éclaircit.

Le Gouvernement Princier a promis d’atteindre le « zéro plastique à usage unique d’ici 2030 ». Pour réduire la consommation de plastique jetable, la Mission pour la Transition Énergétique a repris l’idée ancestrale de la consigne afin de réutiliser les contenants en verre.

Le principe est simple. Plutôt que de jeter tous ses contenants issus de la vente à emporter, les restaurateurs partenaires proposent des boîtes réutilisables. Après utilisation, il est possible de rendre les contenants non lavés dans une des vingt bornes disponibles à travers la ville. Ils seront ensuite lavés et redistribués aux partenaires.

Le service est totalement gratuit dans le cas où les contenants sont déposés dans les 14 jours qui suivent la commande. Dans le cas contraire, sept euros seront prélevés sur le compte du client.

© Direction de la Communication / Manuel Vitali

Pour vous guider, trouver les différents restaurateurs participants et vous permettre de déposer les boîtes dans les bornes, une application a spécialement été développée. Au nom de « MaConsigne », elle est disponible sur l’App store et le Play Store.