Monaco réaffirme son engagement pour la Méditerranée avec 1,5 million d’euros au MedFund

The MedFund et Monaco : dix ans d'un partenariat visionnaire © Michael Alesi / Palais Princier

À l’occasion de la 3e Conférence des Nations Unies sur l’Océan, la Principauté renouvelle son soutien pionnier au fonds environnemental méditerranéen pour les cinq prochaines années.

En présence du Prince Albert II, Monaco a signé une nouvelle convention avec The MedFund, marquant une décennie d’engagement au service de la préservation marine méditerranéenne. Cette signature, intervenue lors du side event de Nice, témoigne de la continuité d’une vision initiée en 2015.

« Nous sommes donc plus que jamais à un tournant. Nous pouvons nous appuyer sur les accomplissements que je viens d’évoquer. Et nous devons surtout continuer à nous projeter dans l’avenir, » a déclaré le Prince Albert II lors de son allocution.

Le Prince Albert II était présente pour réaffirmer le soutient de Monaco pour The MedFund © Michael Alesi / Palais Princier

Des résultats tangibles en Méditerranée

The MedFund a consolidé son action avec des chiffres éloquents : 20 aires marines protégées soutenues dans 10 pays, couvrant plus de 9 500 km² d’espaces marins et côtiers, dont 800 km² de protection forte représentant plus de la moitié des zones hautement protégées en Méditerranée. Quelque 6,3 millions d’euros ont été mobilisés grâce à une quinzaine de bailleurs institutionnels, philanthropiques et privés.

« En 2024, nous avons franchi une étape clé : 20 aires marines protégées soutenues dans neuf pays, » souligne Romain Renoux, directeur exécutif du MedFund. « L’objectif fixé dans notre stratégie 2020-2025 est atteint ! »

Cap sur 2030 avec de nouvelles ambitions

L’engagement renouvelé de Monaco s’inscrit dans une stratégie ambitieuse pour 2025-2030. Avec 1,5 million d’euros du Gouvernement princier et de la Fondation Prince Albert II, The MedFund vise désormais 35 millions d’euros capitalisés et 40 aires marines protégées bénéficiaires d’ici 2030.

Cette dynamique répond à l’urgence environnementale d’une mer qui, bien que représentant moins de 1% de la surface océanique mondiale, abrite 8% de la biodiversité marine globale, mais où 11% des espèces marines sont en danger critique d’extinction.