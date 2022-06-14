По всему Монако появились интригующие терминалы с логотипом MaConsigne. Сегодня тайна прояснилась.

Княжеское Правительство пообещало достичь «нулевого уровня использования пластика к 2030 году». Чтобы сократить потребление одноразового пластика, Миссия по энергетическому переходу вернулась к старинной идее пунктов приема посуды. Это позволит повторно использовать стеклянные емкости.

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Принцип прост. Вместо того, чтобы выбрасывать упаковку от блюд, купленных на вынос, рестораны-партнеры предлагают многоразовые емкости. После использования немытые контейнеры можно вернуть в один из двадцати терминалов, расположенных по всему городу. Затем емкости помоют и снова распределят по ресторанам.

Услуга абсолютно бесплатна, если посуда будет возвращена не позже 14 дней после заказа. В противном случае, со счета клиента снимут семь евро.

© Управление по связям с общественностью / Манюэль Витали

Для того, чтобы помочь сориентироваться и легко найти рестораны-партнеры и терминалы для контейнеров, было специально разработано приложение «MaConsigne», доступное в App store и Play Store.