Князь Альбер II призывает к усилению многосторонности в ООН

Князь выступил с речью на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций, призвав к реформированию этой международной организации.

В эту среду, 24 сентября, Князь Альбер II выступил на Генеральной Ассамблее Организации Объединённых Наций в сопровождении делегации, в которую входили Изабель Берро-Амадей, министр иностранных дел и сотрудничества, Изабель Пикко, постоянный представитель Монако при ООН, и Жюли Донати, советник княжеского кабинета.

© Микаэль Алези (Michael Alesi) / Княжеский дворец

Смешанная оценка

В своей речи Князь Альбер II дал детальную оценку деятельности Организации Объединённых Наций: «Восемьдесят лет назад создание Организации Объединённых Наций ознаменовало собой решающий поворотный момент в современной истории международных отношений, предоставив каждому государству форум для диалога и обмена». Он напомнил, что «Монако ратифицировало более 270 договоров, которые, помимо своего символического значения, регулируют повседневную жизнь его населения». Однако Князь выразил обеспокоенность по поводу современных проблем: «Мы живём в многополярном мире, где национальные интересы, как правило, преобладают над поиском общего международного идеала».

© Микаэль Алези (Michael Alesi)

Относительно Украины Князь Альбер II заявил: «Монако решительно осуждает агрессивную войну против Украины и страдания, которые она причиняет гражданскому населению», добавив, что «насилие привело к неприемлемым человеческим потерям».

Князь Альбер II объявил о сборе 73 миллионов долларов для фонда ReOcean

© Микаэль Алези (Michael Alesi)

Окружающая среда – в центре приоритетов

Верный своим инициативам в сфере охраны окружающей среды, Князь объявил, что его страна «удвоит целевое международное финансирование, предоставляемое на борьбу с изменением климата, к 2028 году», и подчеркнул чрезвычайную ситуацию с океаном, напомнив, что «Княжество организовало перед конференцией Форум по голубой экономике и финансам», в котором приняли участие «1800 человек из почти 100 стран». В заключение он призвал к реформе ООН: «Реформа нашей организации должна восстановить доверие людей и объединить их в эффективную структуру, основанную на её основополагающих ценностях».