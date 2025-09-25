Le Prince Albert II plaide pour un multilatéralisme renforcé à l’ONU

Le Souverain a prononcé son allocution devant la 80e Assemblée générale des Nations Unies, appelant à une réforme de l’organisation internationale.

Ce mercredi 24 septembre, le Prince Albert II s’est exprimé devant l’Assemblée générale des Nations Unies, accompagné d’une délégation comprenant Isabelle Berro-Amadei, Conseiller-ministre des Relations extérieures et de la coopération, Isabelle Picco, représentant permanent de Monaco auprès de l’ONU, ainsi que Julie Donati, conseiller au Cabinet du Prince.

© Michaël Alesi / Palais princier

Un bilan contrasté

Dans son discours, le Prince Albert II a dressé un bilan nuancé de l’Organisation des Nations Unies : « Il y a 80 ans, la création de l’Organisation des Nations Unies a marqué un tournant décisif dans l’histoire contemporaine des relations internationales, offrant à chaque État un forum de dialogue et d’échange », rappelant que « Monaco a ratifié plus de 270 de ces traités qui, bien au-delà de leur dimension symbolique, régulent la vie quotidienne de sa population ». Cependant, le Souverain a exprimé ses préoccupations face aux défis contemporains : « Nous vivons dans un monde multipolaire où les intérêts nationaux tendent à primer sur la recherche d’un idéal international commun ».

© Michaël Alesi

Concernant l’Ukraine, le Prince Albert II a déclaré : « Monaco condamne fermement la guerre d’agression qui frappe l’Ukraine et les souffrances qu’elle inflige aux populations civiles », estimant que « les violences ont entraîné des pertes humaines inacceptables ».

© Michaël Alesi

L’environnement au cœur des priorités

Fidèle à ses engagements environnementaux, le Souverain a annoncé que son pays « doublerait le financement international spécifique qu’il accorde au titre de l’action climatique, et ce d’ici 2028 » et a insisté sur l’urgence océanique, rappelant que « la Principauté a organisé en amont de ladite conférence, le Blue Economy and Finance Forum » avec « 1 800 participants venus de près de 100 pays ». Il a conclu en appelant à une réforme de l’ONU : « La réforme de notre organisation doit restaurer la confiance des peuples et les rassembler au sein d’une structure efficace et centrée sur ses valeurs fondatrices ».