Le Prince Albert II annonce une levée de 73 millions de dollars pour ReOcean Fund

L'annonce a été faite au siège du Nasdaq, en présence du Prince Albert II, à l'occasion de la Climate Week NYC © Michael Alesi Palais Princier

La Fondation Prince Albert II de Monaco et Monaco Asset Management ont officialisé une levée de 73 millions de dollars pour ReOcean Fund.

Cette levée de fonds illustre l’attrait croissant du secteur de l’économie bleue pour les investisseurs convaincus de l’urgence de concilier croissance et durabilité.

© Michael Alesi – Palais Princier

Une cérémonie retransmise en direct

Le Prince Albert II a ouvert lundi dernier les marchés boursiers du Nasdaq à Wall Street, une cérémonie traditionnelle américaine retransmise en direct à la télévision. L’événement marquait l’officialisation de cette levée de fonds pour le ReOcean Fund, fonds de capital-investissement géré par la Fondation Prince Albert II et Monaco Asset Management. Cette annonce intervient dans le cadre de la semaine du climat à New York. Cet événement donne par ailleurs une résonance internationale à l’engagement écologique du Prince Albert II, mené depuis vingt ans.

Le fonds vise à mobiliser 100 millions d’euros pour investir dans la prochaine génération d’innovations océaniques et accélérer la transition vers une économie bleue neutre en carbone.

Monaco reconnaît officiellement la Palestine : le Prince Albert II plaide pour une solution à deux États à l’ONU

La Fondation Minderoo d’Andrew Forrest rejoint les investisseurs avec un apport de 5 millions d’euros, portant à 22 le nombre de contributeurs. Dans son discours, le Prince Albert II a appelé la communauté financière à collaborer : « Il est nécessaire d’impliquer le secteur privé. Votre rôle est essentiel pour mener à bien les changements dont nous avons besoin de toute urgence. »

Le ReOcean Fund cible les entreprises innovantes de séries A et B dans cinq secteurs alignés sur l’ODD 14 : solutions anti-pollution plastique, alimentation bleue durable, transport maritime vert, restauration marine et données océaniques.