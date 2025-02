Charlotte Casiraghi, invitée d’honneur pour la 4e édition de #GirlBoss

Le mercredi 5 mars 2025, l’Hôtel Columbus accueillera la 5e édition de #GirlBoss, un événement de speed mentoring dédié aux jeunes femmes de 11 à 25 ans.

Organisé par SheCanHeCan et l’AFCEM, avec le soutien de DFM Monaco, ce rendez-vous offre, désormais chaque année, une occasion unique de rencontrer plus de 20 mentors issus des secteurs privé et public, toutes entrepreneurs ou dirigeantes.

L’invitée d’honneur de cette édition, Charlotte Casiraghi, ouvrira la séance à 16 heures, avec un discours et apportera son énergie à ces échanges.

Les jeunes participantes bénéficieront d’entretiens de huit minutes en tête-à-tête ou en groupe avec des femmes qui partagent leurs succès et les défis de leur parcours professionnel.

2e édition de Girlboss en mars 2023 © EdWrightImages

La liste complète des participants à l’initiative SheCanHeCan Speed ​​Mentoring est disponible sur leur site.

Parmi elles, on retrouve Vibeke Brask Thomsen, directrice de SheCanHeCan et co-fondatrice de #GirlBoss ; Johanna Houdrouge, présidente d’AFCEM, vice-présidente de Mercure International et Co-fondatrice de #GirlBoss ; Valérie Davenet, directrice de l’environnement ; Claire Liberatore-Dupas, gynécologue ; Benoîte Rousseau de Sevelinges, directrice Générale du CHPG ; Marion Latore, architecte d’intérieur ; Elodie Kheng, directrice de cabinet du ministre d’État ; et Marina Ceyssac, Haut Commissaire à la protection des droits, des libertés et à la médiation, entre autres.



L’événement, situé au 23 Avenue des Papalins, est pensé pour inspirer et guider la prochaine génération vers de nouvelles ambitions.

En marge des discussions, chaque participante repartira avec un goody bag à l’effigie de #GirlBoss. L’initiative, qui se tient quelques jours avant la Journée internationale des droits des femmes, vise à promouvoir l’émancipation et la réussite professionnelle des jeunes à Monaco.

L’entrée est gratuite, mais l’inscription en ligne est fortement conseillée en raison des places limitées.

