Charlotte Casiraghi révèle « sa passion un peu étrange ! »

Charlotte Casiraghi, fidèle ambassadrice de Chanel, était aux premières loges du défilé Haute Couture printemps-été 2025, présenté le 28 janvier sous la coupole du Grand Palais à Paris.

Amie de longue date de la maison Chanel, l’égérie multiplie les apparitions lors des défilés parisiens et dans les événements officiels. Sa tenue signature ce jour-là était un tailleur jupe aux reflets violacés. Lors de cet événement, la fille de la Princesse Caroline, a dévoilé dans une interview exclusive à NSS France, antenne digitalisée du magazine italien spécialisé dans la mode, un aspect méconnu de sa personnalité.

Dans cet entretien, le journaliste lui demandait : « Quel est le sujet le plus étrange que vous connaissez par cœur ? » Sans tarder, Charlotte Casiraghi, mère de Raphaël et Balthazar, a levé sa main gauche et, avec un sourire complice, a répondu en plaisantant : « Je dirais le vernis à ongles. » Elle a ensuite précisé : « Je suis obsédée par le vernis à ongles. Je connais beaucoup de choses sur les différentes marques et les couleurs. C’est une passion un peu étrange ! »

Charlotte Casiraghi : « La philosophie est la chose la plus concrète du monde »

Mode, vernis et philosophie !

Outre son amour pour la mode et sa révélation récente concernant le vernis à ongles, Charlotte Casiraghi se distingue également par son engagement dans la vie culturelle de Monaco. Connue pour sa sensibilité artistique, elle soutient activement des initiatives qui font rayonner la Principauté.

En particulier, elle est une fervente promotrice des Rencontres Philosophiques de Monaco, un projet ambitieux qui réunit les passionnés de réflexion et d’échanges intellectuels. Les Rencontres Philosophiques de Monaco ont pour ambition de créer un « lieu » inédit, dans lequel la philosophie trouve sa maison. « La philosophie doit être au cœur de la Cité, éclairant et déconstruisant nos certitudes pour donner du sens à nos actions », déclare-t-elle.

