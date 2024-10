Charlotte Casiraghi illumine la Paris Fashion Week 2024

Charlotte Casiraghi a fait une belle apparition au défilé Chanel le 1er octobre dernier. Mais pas seulement !

Depuis qu’elle a été nommée ambassadrice Chanel en 2021, Charlotte Casiraghi ne rate jamais une occasion de s’ériger en tant que porte-drapeau de la maison. Pour preuve ? Son apparition au défilé printemps-été 2025, qui se tenait de nouveau sous la coupole de verre du Grand Palais, à l’occasion de la dernière journée de la Fashion Week parisienne.

Elle a pris place au premier rang, aux côtés de la chanteuse Angèle, d’Inès de la Fressange ou encore de Naomi Campbell dans un look aussi chic que décontracté inspiré de l’ADN de la griffe au double C. Pour assister aux allées et venues des mannequins autour d’une immense cage blanche, la fille ainée de la Princesse Caroline avait enfilé un ensemble composé d’un short et d’une chemise à rayures blanches et bleues. Une tenue accessoirisée par une paire d’escarpins à brides signée, elle aussi, Chanel.

Deux sublimes apparitions en une journée

Un peu plus tard ce jour-là, Charlotte Casiraghi était invitée à la soirée d’ouverture de la saison de danse de l’Opéra Garnier. Et c’est à cette occasion qu’elle a sorti le grand jeu avec un look ultra soigné.

Charlotte Casiraghi : « Je n’aime pas particulièrement cette ‘représentation officielle’, je préfère être libre »

Face au spectacle des danseurs étoiles, la maman de Raphaël Elmaleh et Balthazar Rassam avait revêtu une longue robe à sequins, contrastée par une large bande blanche sur le bas, toujours issue du vestiaire Chanel. Mais ce qui a réellement attiré l’attention, c’étaient ses boucles d’oreilles pendantes serties de 166 diamants taille brillant totalisant 4,41 carats. Ce modèle baptisé « Evanescent » est mis en vente par la maison de couture française à 93 000 euros. Un joli bouton de rose d’où pend une pluie de diamants !