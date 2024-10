Charlotte Casiraghi illumina la Fashion Week di Parigi 2024

Charlotte Casiraghi ha fatto una splendida apparizione alla sfilata di Chanel del 1° ottobre. Ma non è tutto!

Da quando è stata nominata ambasciatrice Chanel nel 2021, Charlotte Casiraghi non ha mai perso l’occasione per proporsi come portabandiera del marchio. La sua apparizione alla sfilata primavera-estate 2025, tenutasi ancora una volta sotto la cupola di vetro del Grand Palais nell’ultimo giorno della Settimana della Moda di Parigi, ne è la prova.

Ha preso posto in prima fila, accanto alla cantante Angèle, a Inès de la Fressange e a Naomi Campbell, con un look tanto chic quanto casual, ispirato al DNA della griffe dalla doppia C. Per ammirare il via vai di modelle intorno a un’enorme gabbia bianca, la figlia maggiore della Principessa Carolina ha sfoggiato un completo con pantaloncini e camicia a righe bianche e blu. L’outfit era impreziosito da un paio di décolleté con cinturino, anch’esse firmate Chanel.

Due apparizioni memorabili in un solo giorno

Più tardi, Charlotte Casiraghi è stata invitata alla serata di apertura della stagione di danza all’Opéra Garnier. Per l’occasione, ha sfoggiato un look super raffinato.

Charlotte Casiraghi: “Non amo troppo le ‘rappresentazioni ufficiali’, preferisco essere libera

Davanti alle étoile della danza, la mamma di Raphaël Elmaleh e Balthazar Rassam ha indossato un abito lungo tempestato di paillettes con un’ampia fascia bianca a contrasto sul fondo, sempre firmato Chanel. Ma a catturare l’attenzione sono stati i suoi orecchini pendenti con 166 diamanti taglio brillante per un totale di 4,41 carati. Questo modello, chiamato “Evanescent”, è in vendita dalla maison francese per 93.000 euro: un delizioso bocciolo di rosa da cui pende una pioggia di diamanti!