Charlotte Casiraghi: “Non amo troppo le ‘rappresentazioni ufficiali’, preferisco essere libera”

Tra il ruolo di madre, rappresentante della Famiglia Principesca e la sua carriera, Charlotte Casiraghi sta seguendo una strada singolare in una perenne ricerca di libertà e benessere.

Charlotte Casiraghi, figlia della Principessa Carolina di Monaco e nipote di Grace Kelly, è una donna indipendente e appassionata, saldamente ancorata al suo tempo.

In un’intervista rilasciata al Telegraph, ha parlato della sua infanzia, della sua carriera e di come ha imparato a conciliare il suo status principesco con la ricerca della libertà personale. Come sottolinea la giornalista Hermione Eyre nel suo articolo, una parola ricorre di continuo nel suo discorso: libertà. Durante i 45 minuti di intervista, Charlotte Casiraghi l’ha pronunciata almeno dieci volte.

Una continua ricerca di libertà

Nonostante sia l’ottava in linea di successione al trono monegasco, Charlotte Casiraghi non ama essere definita dal suo titolo. “Cerco di distaccarmi da questo status ‘reale’”, confida. “Non amo particolarmente le ‘rappresentazioni ufficiali’, anche se, quando c’è uno scopo o se è importante per la mia famiglia, mi adeguo. Ma è una cosa che mette pressione e attira il giudizio della gente (…) Preferisco essere libera”, aggiunge. Questa ricerca di libertà si estende a ogni ambito della sua vita, dalla carriera alla famiglia, fino agli impegni a Monaco.

Ci ha inoltre tenuto a precisare che la lettura l’ha aiutata a superare le aspettative della società: “Leggere molte autrici mi ha aiutato a non vivere secondo le aspettative e i giudizi. Per me è importante liberarsi da certe convenzioni”.

La Principessa Carolina e Charlotte Casiraghi in visita al Nuovo Museo Nazionale di Monaco

La sfida di essere una madre e una donna libera

Madre di due bambini, Raphaël e Balthazar, la Casiraghi parla delle difficoltà che incontrano le donne che devono destreggiarsi tra carriera e maternità. “Penso che per le donne sia una sfida avere dei figli… Ogni madre che lavora si sente oppressa e combattuta. Gli uomini non la vivono allo stesso modo”.

Sottolinea anche la disuguaglianza dei carichi che gravano sui due sessi, affermando che le madri sono costantemente schiacciate dalle loro responsabilità familiari. “Prima di avere figli, non ci si rende conto che bisogna lottare per ritagliarsi il proprio spazio e preservare la propria creatività”.

Iniziative a Monaco incentrate sulla salute delle mamme

Anche se cerca di prendere le distanze dal suo ruolo ufficiale, la figlia della Principessa Carolina è impegnata in diversi progetti a Monaco, tra cui alcuni eventi dedicati alla salute delle madri. “Monaco è un paese piccolo, quindi è facile a livello politico mettere in piedi qualcosa. Lavoro con i dipartimenti dell’istruzione, della cultura e della sanità. In un paese più grande ci vorrebbe molto tempo, ma a Monaco possiamo sperimentare. È una grande fortuna”, ammette.

A Monaco possiamo sperimentare. È una fortuna.

Affrontando temi come “il corpo della donna incinta”, Charlotte Casiraghi racconta alla giornalista che organizza seminari presso il Centro Ospedaliero Principessa Grace. Per lei non si tratta solo di fornire sostegno, ma anche di “vedere questa esperienza come una costante messa in discussione della nostra condizione umana durante un periodo di vulnerabilità e di interrogativi”.

Un’infanzia senza privilegi

Sebbene il suo nome sia sinonimo di prestigio, dopo la tragica morte del padre, Stefano Casiraghi, Charlotte è cresciuta lontano dai riflettori monegaschi. La madre, la Principessa Carolina, ha deciso infatti di trasferirsi a Saint-Rémy-de-Provence per tenere i figli lontani dall’attenzione mediatica.

“Abbiamo frequentato scuole pubbliche, dove c’erano alunni di diverse estrazioni sociali. Non sono stata affatto in una scuola privilegiata”, ricorda Casiraghi. Questa educazione ha forgiato il suo carattere, permettendole di comprendere fin da piccola le tensioni sociali legate al suo status. “La situazione sociale ed economica crea tensioni, confronti e rivalità”, aggiunge Casiraghi. “È sempre stato difficile portare con sé tutto quel… patrimonio”. Un contrasto che ha alimentato il suo desiderio di dimostrare il proprio valore e di essere “considerata per le proprie capacità”. “Il disagio ti rende creativo, ti spinge a cercare un altro livello di significato”, prosegue più avanti.

Una continua emancipazione

La storia della Casiraghi è stata segnata da momenti di rinascita personale, attraverso i suoi studi letterari, i saloni con Chanel o il divorzio da Dimitri Rassam. “Sono ancora in fase di emancipazione”, confida. “Troppo spesso siamo imprigionati in una visione prestabilita di come dovrebbe essere una famiglia, e io voglio vivere la mia vita al di fuori di questi schemi, soprattutto quando le persone giudicano costantemente la tua vita e le tue scelte”.

Durante l’intervista, Charlotte Casiraghi ha sottolineato l’importanza della complessità e della diversità nei dibattiti che avvia a Monaco, in particolare attraverso i Rencontres Philosophiques. Anche se a volte invita persone con cui non è d’accordo, ha sottolineato come questo faccia in realtà parte della sua filosofia: “La libertà di espressione, il genere, il femminismo sono tutti temi che abbiamo esplorato in modo audace”.

Charlotte Casiraghi: “La filosofia è la cosa più concreta del mondo”