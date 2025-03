La Principessa Charlène in sella a una bici per lanciare il primo Road Safety Day

Il Principe Alberto II e la Principessa Charlène hanno dato il buon esempio durante questa giornata dedicata alla sicurezza stradale e alla mobilità dolce sull’Esplanade du Larvotto.

Domenica 23 marzo, l’Esplanade de la Plage du Larvotto si è trasformata in un vero e proprio tempio del ciclismo e della sicurezza stradale. Sotto un sole splendente, tantissimi monegaschi e visitatori hanno partecipato con la loro famiglia alla prima edizione del Road Safety Day, organizzata dalla Fondazione Principessa Charlène. È stata una giornata di sport e sensibilizzazione.

Il supporto della Coppia Principesca

Al termine della mattinata, il Principe Alberto II e la Principessa Charlène hanno onorato tutti con la loro presenza. La Principessa Charlène, impegnata in questa causa che le sta particolarmente a cuore, non ha esitato a mettersi in sella a una bicicletta per partecipare in prima persona a questa giornata dedicata alla sicurezza stradale.

Questo gesto simbolico è la prova del coinvolgimento personale della Principessa, che estende così il campo d’azione della sua Fondazione, già nota per le sue iniziative contro l’annegamento attraverso i programmi “Learn to Swim” e “Water Safety”.

Foto – Michaël Alesi / Palazzo del Principe di Monaco

Attività per tutte le età

Un programma ricco e vario, interamente gratuito, ha intrattenuto i partecipanti dalle 10:00 alle 17:00. Gli stand di sensibilizzazione, progettati in collaborazione con la Croce Rossa monegasca, i Vigili del Fuoco di Monaco, la Pubblica Sicurezza, BEKING e Monabike, hanno proposto laboratori interattivi e dimostrazioni pratiche.

I più piccoli hanno apprezzato particolarmente il circuito di sicurezza stradale, appositamente progettato per aiutarli a migliorare i riflessi e le abilità ciclistiche in condizioni di traffico reale. I più avventurosi hanno potuto mettere alla prova le loro abilità sulla pump track allestita per l’occasione, uno spazio per imparare e migliorare divertendosi.

Foto – Michaël Alesi / Palazzo del Principe di Monaco

La Challenge Monabike: otto ore di mobilità dolce

Il momento clou della giornata è stato senza dubbio la Challenge Monabike. Alle 9:45, sei squadre composte da celebrità e rappresentanti delle istituzioni monegasche sono partite per una staffetta in bicicletta attraverso il Principato. Per otto ore, questi ciclisti impegnati nella causa hanno percorso le strade di Monaco, accumulando chilometri per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di una mobilità più responsabile e sicura.

“Ogni chilometro percorso oggi è un passo avanti verso un Principato più sostenibile e più sicuro per tutti i fruitori della strada”, sottolinea il comunicato stampa della Fondazione.

Grazie a questo impegno collettivo, il Road Safety Day potrebbe diventare un appuntamento imperdibile nel Principato per promuovere una mobilità più sicura e sostenibile. Un’iniziativa che si inserisce alla perfezione nella politica di transizione energetica e di mobilità dolce del Governo del Principe.