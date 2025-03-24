Княгиня Шарлен на велосипеде открывает первый День безопасности дорожного движения – Road Safety Day

Князь Альбер II и Княгиня Шарлен подали пример в этот уникальный день, посвященный безопасности дорожного движения и спокойной мобильности на эспланаде Ларвотто.

В воскресенье, 23 марта, эспланада пляжа Ларвотто превратилась в настоящий храм безопасности велосипедного и дорожного движения. Под лучистым солнцем первый День безопасности дорожного движения, организованный Фондом Княгини Шарлен, привлек множество монегасков и гостей с семьями, чтобы принять участие в этом дне, сочетающем спорт и образование.

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Преданная делу княжеская чета

Утром Князь Альбер II и Княгиня Шарлен почтили событие своим присутствием. Явно преданная делу, близкому её сердцу, Княгиня Шарлен не колеблясь сама села на велосипед, чтобы активно принять участие в этом дне, посвященном безопасности дорожного движения.

Этот символический жест прекрасно иллюстрирует личную приверженность Княгини, которая таким образом расширяет сферу деятельности своего Фонда, известного до сих пор инициативами по борьбе с утоплением посредством программы «Учимся плавать» и «Безопасность на воде»

Фотографии – Микаэль Алези (Michael Alesi) / Княжеский дворец Монако

Парк развлечений для взрослых и детей

С 10:00 до 17:00 участники смогли насладиться бесплатной, насыщенной и разнообразной программой. Образовательный парк, созданный в сотрудничестве с Красным Крестом Монако, Пожарной службой Монако, Департаментом общественной безопасности, BEKING и Monabike, предлагал интерактивные семинары и практические занятия.

Самым юным участникам особенно понравился маршрут безопасности дорожного движения, специально разработанный для того, чтобы позволить им улучшить свои рефлексы и контроль над велосипедом в реальных дорожных условиях. Самые отважные смогли проверить свои навыки на специально установленном памп-треке, который стал интересным местом для обучения и совершенствования.

Фотографии – Микаэль Алези (Michael Alesi) / Княжеский дворец Монако

Challenge Monabike – восемь часов спокойной мобильности

Самым ярким событием дня, несомненно, стал Challenge Monabike. С 09:45 утра шесть команд, состоящих из знаменитостей и представителей учреждений Монако, пустились в велоэстафету по Княжеству. В течение восьми часов эти преданные своему делу велосипедисты колесили по улицам Монако, наматывая километры, чтобы привлечь внимание общественности к важности более ответственной и безопасной мобильности.

«Каждый пройденный сегодня километр – это шаг к более устойчивому и безопасному Княжеству для всех участников дорожного движения», подчеркивается в пресс-релизе Фонда.

Благодаря этому коллективному порыву День безопасности дорожного движения теперь может стать важнейшим событием в Княжестве, способствующим безопасной и устойчивой мобильности. Эта инициатива идеально вписывается в политику энергетического перехода и спокойной мобильности, проводимую княжеским правительством.