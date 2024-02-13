Поезда, автобусы, парковки, транспорт по запросу — ключевые проекты Монако в сфере мобильности

В минувшую пятницу в здании Государственного министерства прошла презентация «Плана мобильности для Монако и прилегающих территорий».

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«Этот план представляет собой комплекс мер и предложений, которые не только осуществимы и финансируемы, но и эффективны», – подчеркнул Пьер Дарту. Перед тем, как передать слово Селин Карон-Даджиони (Céline Caron-Dagioni), он отметил: «Мы рады представить вам результат нашей длительной и продуктивной работы, которая заняла более двух лет. Осознавая, что (достичь – прим.ред.) этого самостоятельно мы не могли, мы стремились к сотрудничеству», — подчеркнул государственный министр. Он также обратил внимание на сложности, связанные с обсуждением темы мобильности в Княжестве в прошлом и будущем, и выделил ключевые договорённости с Францией, которые являются необходимыми для нахождения конкретных решений.

TER – ключевой элемент для служащих

Несмотря на кажущуюся перегруженность подъездных путей к сердцу Монако, статистика свидетельствует о незначительном сокращении числа ежедневных въездов и выездов. В 2023 году среднесуточное количество въездов и выездов составило 98 392 по сравнению с 107 738 в 2015 году. «Это наблюдение противоречит интуиции. Ощущение переполненности возникает, в частности, из-за переноса въезда в город на западную сторону княжества. Нисходящий туннель (туннель им. Альбера II) привлек значительное количество автомобилистов», – признает министр инфраструктуры, окружающей среды и градостроительства Селин Карон-Даджиони.

Региональный скоростной поезд (TER) стоит в центре внимания монегасского правительства, которое рассматривает его как «единственное реальное решение» для разрешения проблемы значительных пробок на дорогах, ведущих в Монако. Княжество выступает крупным клиентом для SNCF, а монегасский вокзал уже достиг своей максимальной пропускной способности уже в 2023 году (7 800 000 пассажиров по сравнению с 7 500 000 в 2019 году). «TER демонстрирует высокую эффективность, является экологически чистым средством передвижения и привлекает значительное количество пассажиров», — подчеркнул министр, назвав TER «ключевым элементом в управлении трансграничными перевозками».

График пассажиропотока на вокзале Монако с 2001 года. @ Правительство Монако

Монако продолжает инвестировать в железнодорожное сообщение

После долгого периода уменьшения финансирования, обусловленного несоответствием качества услуг SNCF вложенным средствам, и после напоминаний со стороны монегасской исполнительной власти, переговоры с тремя ключевыми контактами правительства — SNCF Voyageurs, SNCF Gare & Connexions и SNCF Réseaux — продвигаются успешно. В бюджете на 2024 год приоритет отдается инвестициям в ERTMS (Европейскую систему управления железнодорожным движением), которая, по словам министра, «играет критически важную роль, позволяя увеличить частоту движения поездов». Особое внимание уделяется сдвоенным поездам, решение проблемы с которыми возможно благодаря ERTMS. «Они не прибывают вовремя на станцию, из-за чего отправляются пустыми. Через 10 минут после их отправления на платформе оказывается множество наших работников».

По просьбе SNCF Réseaux Монако собирается инвестировать 11 миллионов евро в электронную систему ERTMS. Кроме того, Княжество настаивает на том, чтобы станция технического обслуживания монегасских поездов была перенесена из Марселя в Ниццу.

Эти изменения совпадают со сменой железнодорожного оператора, решение о которой принял Региональный совет Прованс — Альпы — Лазурный Берег в 2021 году после объявления тендера. Это стало первым случаем, когда SNCF потеряла монополию в данном регионе. «Председатель совета встретится с нами, чтобы мы могли обсудить наши цели и обеспечить максимально эффективный переход к новому оператору», — заключает министр. Передача услуг от SNCF к новому оператору Transdev запланирована на следующий год. Ожидается, что это приведет к увеличению частоты отправлений и соблюдению пунктуальности.

Новая автостоянка Les Salines

В рамках обсуждения новых решений для улучшения городской инфраструктуры, Селин Карон-Даджони выделила важность «управления нашими парковочными пространствами на подъездах к городу». Одним из примеров такого подхода станет парковка Salines. Расположенный на въезде в Экзотический сад паркинг предложит 1 820 мест и будет открыт к Гран-при Монако. Министр подчеркнула, что парковка будет служить «интересам интернмобильности», предоставляя места для туристов, служащих, приезжающих из других городов Монако, а также для местных жителей без личных парковочных мест. «Мы разрабатываем систему ценообразования на основе стимулов, которая позволит освободить пространство в центральных парковках города для работников компаний».

Общий вид на автостоянку и автобусную станцию со стороны бульвара Экзотический сад. @ Правительство Монако

Для обеспечения удобного доступа к центру Монако для будущих пользователей парковки, на её территории будет организована автобусная станция. С неё будут отправляться два новых экспресс-автобуса, управляемых автобусной компанией Монако CAM. Эти автобусы будут останавливаться лишь в нескольких точках маршрута, что позволит работникам быстрее добираться до мест работы. В качестве дополнительного стимула, министр упомянула «пакет», предполагающий, что при покупке абонемента на парковку пользователь также получает десять автобусных билетов. Комплекс также включает подземный пешеходный переход, который обеспечит удобную связь с районом Фонвьей.

Линия X1: Экзотический сад – Пляс д’Арм.

Линия X2: от Экзотического сада до Монте-Карло.

Будущие линии X1 и X2. @ Правительство Монако

Правительство планирует создание автостоянки Brasca, расположенной на расстоянии нескольких сотен метров от города. В отличие от существующих парковок на въезде, эта получит статус «перехватывающей». Селин Карон-Даджиони разъясняет: «Мы вместе с автовладельцами столкнулись с проблемой пробок на въезде в Княжество, особенно заметных при выезде с автострады. Наша цель — попытаться разрешить эту ситуацию за счет создания парковки большой вместимости и обеспечения подземного сообщения с Княжеством». Реализация этого масштабного проекта потребует заключения ряда соглашений с Францией, поскольку участок Brasca находится в пределах коммуны Эз. Вопрос о способе транспортировки через подземный проход, протяженностью в 2 километра до района Фонвьей, пока остается открытым. «Мы начали предварительные исследования и должны соблюдать французские стнадарты в этой области», — подытожила министр.

На данный момент территория Браска используется для хранения оборудования, необходимого для проведения Гран-при Монако. @ Правительство Монако

В рамках стратегии монегасского правительства, направленной на сокращение автомобильного трафика в пределах княжества, Монако приняло на себя обязательство приобрести не менее 90 жилых домов и 130 парковочных мест в будущем комплексе «Карнолес» (Carnolès). В зоне согласованного пларирования Coeur de Carnolès муниципалитет Рокбрюн-Кап-Мартена возводит более 400 жилых единиц и 844 парковочных места при поддержке Сообщества Французской Ривьеры (CARF). Часть новостроек будет предназначена для проживания работников Княжества, учитывая, что объект находится всего в нескольких минутах ходьбы от станции «Карнолес».

Будущая зоне согласованного пларирования «Карнолес». @ Правительство Монако

Полный гид по парковкам в Монако

Подземный туннель в Кап-д’Ае и транспортная развязка в Сен-Романе

Несмотря на запуск нового ответвления автострады на восточном въезде в Княжество с 10 января 2024 года, правительство планирует провести «фазу наблюдения» для оценки эффективности этого нового доступа в Княжество. В этом контексте министр рассматривает два дополнительных проекта. Первый проект предусматривает строительство подземного туннеля в Кап-д’Ае, подготовительные работы по которому ожидаются в конце текущего года под эгидой администрации Ниццы и Лазурного берега. Для Княжества этот туннель имеет большое значение для разгрузки транспортного потока в туннеле им. Ренье III, который регулярно оказывается закрытым, вынуждая автомобилистов искать альтернативные пути через центр Монако. «Это поможет избежать пробок в восходящем направлении, что было бы невозможно без данного туннеля», — отмечает Селин Карон-Даджиони, подчеркивая, что Княжество берет на себя 80% финансирования проекта.

В то время как работы по модернизации водопроводной системы на проспекте Жана Жореса и следующем за ним проспекте Луи Лорена в Рокбрюн-Кап-Мартене должны завершиться к апрелю, по информации CARF, Монако сможет обратить внимание на развязку в Сен-Романе. Этот проект, который министр инфрастурктуры, окружающей среды и градостроительства описывает как «модальный узел», требует переосмысления для повышения его эффективности. «Настало время рассмотреть возможности для оптимизации этой развязки, учитывая возникающие здесь пробки, которые влияют на общую ситуацию с дорожным движением». Предполагается полная реорганизация трафика этого въезда в Княжество, который страдает от регулярных пробок.

Будущая транспортная развязка в Сен-Романе. @ Правительство Монако

Один из ключевых аспектов государственного «Плана мобильности» — улучшение транспортного движения в самом Монако — представляет собой значимую задачу в контексте обеспечения мобильности. «Я пристально прислушиваюсь к мнениям жителей и служащих компаний. Существующие проблемы не могут оставаться без внимания», — подчеркивает министр. В рамках этого направления особое внимание уделяется использованию общественного транспорта в качестве предпочтительного способа передвижения. С 2024 года запланировано внедрение ряда новых инициатив.

В этом году запланирован запуск новых автобусных маршрутов, которые, хоть и не будут именоваться экспресс-линиями, обеспечат более быстрое передвижение по сравнению с существующими маршрутами CAM. К примеру, маршрут 6D будет отправляться от остановки Albert II у торгового центра в Фонвьее и совершать всего две или три остановки до пляжа Larvotto. «Мы осознаем, что в таких кварталах, как Казино, автобусы часто попадают в пробки», — отмечает Селин Карон-Даджони, добавляя: «Если на пересечение Княжества уходит час, это обескураживает (…) Мы хотим проверить эффективность этих прямых маршрутов и оценить их популярность». CAM уже приступил к набору водителей для новых маршрутов, которые будут функционировать с понедельника по пятницу с 7 утра до 7 вечера уже «к концу первого квартала», надеется министр.

Транспорт по запросу «в фазе испытаний»

Начиная с весны 2024 года, для пользователей CAM станет доступна новая услуга — «транспорт по запросу», работающий в Монако 7 дней в неделю, днем и ночью. Стоимость билетов будет идентична той, что действует на обычные автобусные маршруты. «Благодаря особенностям Княжества, в том числе в удаленных районах, мы имеем возможность предложить такую услугу», — объясняет Селин Карон-Дажиони. В качестве целевых районов для этой услуги правительство определило Плати, де Флёрс и Аннонсиад, не охваченные сетью монегасских автобусов.

© Правительство Монако

Правительство Монако анонсировало запуск инновационной транспортной услуги, основанной на использовании специализированного приложения, поставщик которого уже был выбран. Благодаря этой услуге жители смогут заказывать транспорт по требованию. «Автобус будет забирать вас в определенной точке вашего района, гарантируя удобство и доступность расположения, и доставлять по специализированным маршрутам в центральные части города», — объяснил министр. Он также подчеркнул, что целью новой услуги не является конкуренция с такси, поэтому маршруты будут иметь определенные ограничения. В качестве дополнения к существующей сети автобусных маршрутов будут введены электрические мини-автобусы на восемь мест, которые смогут забирать пассажиров лишь на специально оборудованных остановках в различных районах города. Эта инициатива также направлена на замену ночных автобусных маршрутов.

В дополнение к транспортным инновациям, правительство Монако продолжит стимулировать водителей использовать парковки на въезде в город. Ранее была озвучена информация о пакете абонементов на парковку Salines, а теперь политика скидок на подобные абонементы может быть расширена до 50% на других парковках.

Возрождение города с помощью «мягкой мобильности»

В этом контексте министр выразил удовлетворение растущей популярностью системы велосипедов Monabike, зарегистрировавшей более 600 000 поездок в 2023 году, что на 23% больше по сравнению с предыдущим годом. В текущем году планируется открытие девяти новых станций и введение в эксплуатацию почти двухсот дополнительных велосипедов. Помимо велосипедной мобильности, правительство также активно развивает пешеходную инфраструктуру в рамках государственной программы «Возрождение города». В частности, первый этап программы предусматривает создание пешеходных мостов и зеленых дорожек, соединяющих районы Кондамин и Экзотический сад, от самой высокой точки Монако до самой низкой.

Вид на будущую пешеходную дорожку на бульваре де Бельжик. © Правительство Монако

Полный гид по парковкам в Монако