Полный гид по парковкам в Монако

В этой статье мы делимся с туристами, служащими и местными жителями всей информацией о парковочных местах в Монако и их стоимости.

Во многом по эстетическим соображениям в Монако ограничена возможность парковки на улицах. Таких мест в Княжестве всего 1000. Помимо бесплатной парковки для электромобилей и для всех автомобилистов по воскресеньям (только на улицах), обычный тариф составляет 2,40 евро в час и оплачивается непосредственно в терминалах или через приложения PayByPhone и Monapass. Следует также отметить, что максимальное время парковки в большинстве районов составляет два часа. Поэтому лучшим вариантом остаются платные паркинги.

Где припарковаться в Монако?

Аннонсиад, Гримальди Форум, Экзотический сад… В Княжестве около сорока общественных парковок и почти 20 000 парковочных мест, разбросанных по всей его территории. Чтобы узнать, какие места свободны в режиме реального времени, можно воспользоваться интерактивной картой. Как только вы укажете желаемое местоположение и время парковки, приложение мигающей синей точкой определит ближайшую парковку.

Скриншот интерактивной карты © Monaco Parkings

Для туристов, желающих посетить Княжеский дворец или Океанографический музей Монако, лучше всего парковаться, например, в Parking des Pêcheurs.

В окошке справа вы также найдете полный список всех автостоянок. Для того чтобы вам было еще проще, указывается улица, которая ведёт на парковку, а также прогноз количества оставшихся мест.

Каковы же тарифы?

За исключением шести специальных парковок (двух перехватывающих парковок и паркингов Abbey, Place d’Armes, Les Oliviers и Bellevue), на всех парковках Монако взимается одинаковая плата.

Вам не придется ничего платить, если вы остаётесь менее, чем на час. С другой стороны, за 1 час 15 минут вам придется заплатить 2,70 евро, за 1 час 30 минут — 4,20 евро, за 1 час 45 минут — 5,7 евро и за 2 часа — 7 евро. Тарифы применяются по дегрессивной шкале — так за 3 часа парковки общая сумма составит 11 евро, за 4 часа — 14,50 евро…

В ночное время, т.е. с 19 часов вечера до 8 часов утра, цены ниже: 0,70 евро в час. Если вы паркуетесь на 24 часа, цена составляет 20 евро. За потерянный парковочный билет придётся заплатить 25 евро.

Обратите внимание: по субботам и воскресеньям парковочные места также не бесплатны, тарифы в выходные дни такие же, как и в будни.

Скриншот Journal de Monaco от 16/12/2022 © Journal de Monaco

Месячные абонементы

Для большего комфорта можно арендовать парковочное место в одном из общественных паркингов. Удобно, но, как сообщает издание L’Observateur de Monaco, в настоящее время на рассмотрении находятся около 10 000 запросов. Приоритет всегда отдается жителям Монако, которые не имеют частных парковочных мест в своем здании.

Если вы работаете в Княжестве, то также имеете право подать заявку. Приоритет отдается автомобилистам, которые ездят на электромобилях и/или оформили подписку на сервис каршеринга.

Электромобили в Монако: как обстоит ситуация?

В новом году тарифы на абонементы увеличились: для жителей Княжества абонемент составляет 112,50 евро в месяц в 2023 году (по сравнению с 107,50 евро в 2022 году) без учета скидок.

Для работающих в Монако абонентская плата на 2023 год составляет 98 евро (93,50 евро в 2022 году) в месяц за 300 часов парковки. Для государственных служащих и работников государственных учреждений действуют льготные тарифы. Наконец, для сотрудников, имеющих абонемент на перехватывающую парковку (подробности ниже), применяется скидка в размере €42. Таким образом, стоимость абонемента составляет 56 евро.

Место двухколесного транспорта в Монако

Перехватывающие парковки дешевле обычных

Цель перехватывающих парковок (также известных как парковки на въезде в город) проста: обеспечить, чтобы как можно больше автомобилистов парковались на окраинах, и тем самым разгрузить основные магистрали Княжества. На данный момент единственным примером перехватывающей парковки в Монако является Zac Saint-Antoine в Кап-д’Ае. Еще один комплекс планируется построить в 2024 году в Экзотическом саду.

У пассажиров и посетителей будет выбор: добираться до места работы или в другие пункты назначения на автобусах с бесплатным абонементом или по пешеходному туннелю Salines, который после завершения строительных работ свяжет Госпиталь им.Княгини Грейс и квартал Фонвьей.

Без абонемента, как упоминалось выше, перехватывающая парковка все равно дешевле: 4 евро за два часа по сравнению с 7 на «обычной» парковке.

Транспорт в Монако

Практическая информация:

PayByPhone

Monapass

Искусственный интеллект на службе паркингов…

В то время как на въездах и выездах большинства монегасских парковок уже более десяти лет работает система сканирования номерных знаков, в ближайшие месяцы должны появиться новые датчики с применением сенсорных технологий и искусственного интеллекта. Цель нововведения состоит в том, чтобы в конечном итоге отказаться от бумажных билетов.