Parcheggiare a Monaco: tutto quello che c’è da sapere

Che siate turisti, impiegati o residenti, vi sveliamo dove poter parcheggiare la vostra auto e a quali tariffe.

A Monaco i parcheggi su strada sono limitati, soprattutto per motivi estetici. Ci sono infatti solo 1000 posti disponibili. Oltre a essere gratuiti per le auto elettriche e per tutti gli automobilisti la domenica (solo su strada), la tariffa abituale è di 2,40€ l’ora, pagabili direttamente al parchimetro o tramite le applicazioni PayByPhone e Monapass. Sottolineiamo inoltre che, nella maggior parte delle zone, il tempo massimo di parcheggio è di due ore. I parcheggi a pagamento restano quindi l’opzione migliore.

Dove parcheggiare a Monaco?

L’Annonciade, il Grimaldi Forum, il Jardin Exotique… Il Principato dispone di una quarantina di parcheggi pubblici e di quasi 20.000 posti auto sparsi sul territorio. Per conoscere i posti liberi in tempo reale, è disponibile una mappa interattiva. Specificando il luogo e il tempo di sosta desiderati, il sistema indica il parcheggio più vicino con un punto blu lampeggiante.

Schermata della mappa interattiva © Monaco Parkings

Per i turisti che desiderano visitare il Palazzo del Principe o il Museo Oceanografico di Monaco, la soluzione migliore, ad esempio, è parcheggiare al Parking des Pêcheurs.

In un banner sulla destra, troverete anche l’elenco completo di tutti i parcheggi. Per facilitare l’esperienza, sono indicate anche la via da cui si può accedere al parcheggio e una previsione del numero di posti rimanenti.

Chiusura temporanea del parking Louis II

Dal 21 luglio 2025, il parking Louis II è chiuso per dieci settimane per lavori di ripristino del suolo, delle mura e dei tetti. La riapertura è prevista il 6 ottobre 2025 alle 6:00. Nell’attesa, gli abbonati saranno dirottati ai parcheggi Grimaldi Forum e Portier, mentre gli altri utenti sono invitati a parcheggiare nel parking del Viaduc

Quanto costano i parcheggi?

Ad eccezione di sei parcheggi specifici (i due park-and-ride e i parcheggi dell’Abbaye, di Place d’Armes, di Oliviers e Bellevue), tutti i parcheggi di Monaco applicano la stessa tariffa.

Per soste inferiori a un’ora non si paga nulla, ma dovrete considerare 2,80€ per 1 ora e 15 minuti, 4,40€ per 1 ora e 30 minuti, 5,90€ per 1 ora e 45 minuti e 7,30€ per 2 ore. Le tariffe vanno a decrescere, quindi per 3 ore di parcheggio, il totale sarà di 11,60€, per 4 ore, 14,50€…

Di notte, cioè tra le 19:00 e le 8:00, la tariffa è di 0,70€ per 15 minuti. Se si parcheggia per 24 ore, il costo del parcheggio è di 24€.

Infine, come negli anni precedenti, in caso di biglietto smarrito dovete considerare il costo del giornaliero di 25€.

Attenzione: il sabato e la domenica non è possibile parcheggiare gratuitamente e le tariffe del fine settimana sono le stesse dei giorni feriali.

Screenshot del Journal de Monaco del 20/12/2024 © Journal de Monaco

Abbonamenti mensili

Per stare più sereni, è possibile ottenere un posto in un parcheggio pubblico di Monaco. La priorità, però, viene sempre data ai residenti monegaschi che non dispongono di un parcheggio privato nel loro edificio.

Anche i lavoratori dipendenti del Principato possono beneficiarne. La priorità è data ai conducenti di macchine elettriche e/o possessori di un abbonamento di carpooling.

Le tariffe dell’abbonamento mensile, che hanno subito un aumento con l’inizio del 2025, sono le seguenti: per i residenti nel Principato, l’abbonamento è di 117€ al mese.

Chi lavora a Monaco può sottoscrivere un abbonamento “jour-travail” (giorno-lavoro) per 300 ore di sosta a un costo di 103€ al mese (93,50€ nel 2022). Questa formula permette di parcheggiare regolarmente in uno o più parcheggi aderenti, secondo disponibilità.

Alcune categorie specifiche, come i professionisti, gli sportivi tesserati a Monaco o i funzionari pubblici, possono beneficiare della stessa agevolazione ma a determinate condizioni.

Qual è la situazione dei due ruote a Monaco?

Parcheggi park-and-ride, i meno costosi

L’obiettivo dei park-and-ride (ovvero i parcheggi all’ingresso della città) è semplice: fare in modo che il maggior numero possibile di automobilisti parcheggi all’ingresso della città, per decongestionare le strade del Principato. Per il momento, l’unico park-and-ride vicino a Monaco è lo Zac Saint-Antoine di Cap d’Ail.

I pendolari e i visitatori potranno scegliere come raggiungere il posto di lavoro o qualsiasi altro luogo: utilizzando gli autobus, per i quali è previsto un abbonamento gratuito, o percorrendo la galleria Salines che permette di raggiungere a piedi il Centro Ospedaliero Principessa Grace e Fontvieille.



Questi parcheggi rappresentano un’alternativa economica: gli abbonati idonei possono beneficiare di tariffe notevolmente ridotte grazie a un rimborso di 52€ al mese, a condizione di parcheggiare esclusivamente in queste aree di sosta. Per esempio, un lavoratore che utilizza l’abbonamento jour-travail (103€) pagherà appena 51€ al mese scegliendo la soluzione park-and-ride.

Senza l’abbonamento di cui sopra, il park-and-ride resta comunque la scelta più economica: 4€ per due ore rispetto ai 7€ di un parcheggio “normale”.

Il Parking des Salines

Pensato principalemente per i dipendenti, il Parking des Salines (inaugurato il 15 aprile 2024) è una boccata di aria fresca per il Principato. Situato all’entrata ovest della città, è collegato al centro con navette gratuite ogni 10 minuti, e dispone di servizi moderni su cinque piani (ricarica elettrica, bike sharing, ascensori pubblici…):

Un totale di 1.790 posti per veicoli leggeri.

per veicoli leggeri. 100 stazioni per la ricarica elettrica Monaco ON.

33 posti per persone a mobilità ridotta.

5 posti Mobees.

100 posti moto di cui 15 per moto elettriche.

Due stazioni per le biciclette con 63 MonaBike (al piano -1 e al -15 del parcheggio).

Un’area lavaggio con riciclo dell’acqua.

Un’area di stazionamento per gli autocarri diurna e notturna.

Due navette express e la linea 2 della Compagnie des Autobus de Monaco che servono i quartieri di Monte-Carlo e Condamine.

La Galerie des Salines che collega a piedi il Jardin Exotique all’Avenue Pasteur, per raggiungere in pochi minuti il cimitero di Monaco o il nuovo Centro Ospedaliero Principessa Grace.

© Direzione della Comunicazione / Manuel Vitali

Arrivando in auto, troverete:

Un’entrata e un’uscita sul Boulevard du Jardin Exotique.

Un ingresso dalla Moyenne Corniche, all’imbocco del Tunnel Albert II.

Una rampa di uscita subito dopo l’Exotique, in direzione di Nizza.

Un’entrata e un’uscita in Boulevard de Belgique e Avenue Pasteur.

Arrivando a piedi, troverete:

3 uscite pedonali dalla parte alta del parcheggio, di cui una presso l’edificio Exotique.

Un’uscita nella parte bassa verso la Galerie des Salines.

Tariffe:

Una tariffa unica per fasce orarie, ovvero 7,50€ per mezza giornata e 11€ per l’intera giornata .

per fasce orarie, ovvero e . Segnaliamo che il parcheggio prevede una sosta gratuita di 15 minuti, dato che si tratta principalmente di un parcheggio park-and-ride.

L’abbonamento mensile di 300 ore costa 51 euro (50% in meno rispetto agli altri parcheggi) ed è incluso anche l’abbonamento alla CAM.

10 biglietti gratis per la CAM mostrando il biglietto del parcheggio alla fermata dell’autobus Salines, utili per consentire a 5 passeggeri di un auto di andare e tornare gratuitamente dal centro città con le navette express o la linea 2.

I trasporti a Monaco

Un abbonamento per moto e scooter

Chi guida una moto o uno scooter può usufruire di un abbonamento dedicato a un costo di 33€ al mese, valido in un parcheggio designato. Per chi dispone già di un abbonamento auto, è prevista una tariffa supplementare di 10€ al mese per parcheggiare la moto nello stesso parcheggio.

https://www.monaco-tribune.com/it/2025/07/dove-trovare-refrigerio-a-monaco/

Da avere a portata di mano:

PayByPhone

Monapass