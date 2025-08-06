Полный гид по парковкам в Монако

В 2024 году в Монако открылся новый «Паркинг де Салин», рассчитанный на более чем 1 500 парковочных мест. Этот проект направлен на улучшение транспортного потока и повышение удобства для жителей и гостей Княжества. © Monaco Tribune

В этой статье мы делимся с туристами, служащими и местными жителями всей информацией о парковочных местах в Монако и их стоимости.

Во многом по эстетическим соображениям в Монако ограничена возможность парковки на улицах. Таких мест в Княжестве всего 1000. Помимо бесплатной парковки для электромобилей и для всех автомобилистов по воскресеньям (только на улицах), обычный тариф составляет 2,40 евро в час и оплачивается непосредственно в терминалах или через приложения PayByPhone и Monapass. Следует также отметить, что максимальное время парковки в большинстве районов составляет два часа. Поэтому лучшим вариантом остаются платные паркинги.

Где припарковаться в Монако?

Аннонсиад, Гримальди Форум, Экзотический сад… В Княжестве около сорока общественных парковок и почти 20 000 парковочных мест, разбросанных по всей его территории. Чтобы узнать, какие места свободны в режиме реального времени, можно воспользоваться интерактивной картой. Как только вы укажете желаемое местоположение и время парковки, приложение мигающей синей точкой определит ближайшую парковку.

Скриншот интерактивной карты © Monaco Parkings

Для туристов, желающих посетить Княжеский дворец или Океанографический музей Монако, лучше всего парковаться, например, в Parking des Pêcheurs.

В окошке справа вы также найдете полный список всех автостоянок. Для того чтобы вам было еще проще, указывается улица, которая ведёт на парковку, а также прогноз количества оставшихся мест.

Паркинг «Луи II» будет временно закрыт

С 21 июля 2025 года паркинг «Луи II» будет закрыт на ремонт. Работы займут около десяти недель — здесь обновят полы, стены и потолки. Открытие запланировано на 6 октября 2025 года в 6:00 утра. На время ремонта абонентов направят на парковки «Гримальди Форм» и «Портье». Всем остальным рекомендуют пользоваться стоянкой «Виадук».

Каковы же тарифы?

За исключением шести специальных парковок (двух перехватывающих парковок и паркингов Abbey, Place d’Armes, Les Oliviers и Bellevue), на всех парковках Монако взимается одинаковая плата.

Вам не придется ничего платить, если вы остаётесь менее, чем на час.. С другой стороны, за 1 час 15 минут вам придется заплатить 2,70 евро, за 1 час 30 минут — 4,20 евро, за 1 час 45 минут — 5,7 евро и за 2 часа — 7 евро. Тарифы применяются по дегрессивной шкале — так за 3 часа парковки общая сумма составит 11 евро, за 4 часа — 14,50 евро…

С 19:00 до 8:00 действует ночной тариф, который составляет €0,70 за каждые 15 минут парковки. Для тех, кто оставляет автомобиль на сутки, общая стоимость парковки составит 24 евро.

Как и в предыдущие годы, за утерю парковочного билета взимается фиксированная плата в размере 25 евро за каждый день парковки.

Обратите внимание: по субботам и воскресеньям парковочные места также не бесплатны, тарифы в выходные дни такие же, как и в будни.

Скриншот Journal de Monaco от 16/12/2022 © Journal de Monaco

Месячные абонементы

Для большего комфорта можно арендовать парковочное место в одном из общественных паркингов. Приоритет всегда отдается жителям Монако, которые не имеют частных парковочных мест в своем здании.

Если вы работаете в Княжестве, то также имеете право подать заявку. Приоритет отдается автомобилистам, которые ездят на электромобилях и/или оформили подписку на сервис каршеринга.

В начале 2025 года выросли цены на месячные абонементы. Для жителей Монако обычный абонемент теперь стоит 117 евро в месяц.

Для тех, кто работает в Княжестве, доступен тариф «рабочий день» — 300 часов парковки за 103 евро в месяц (для сравнения: в 2022 году он стоил 93,50 евро). Эти варианты позволяют парковаться на одной или нескольких определённых стоянках, если там есть свободные места.

Некоторые категории горожан — например, профессионалы, спортсмены с лицензией в Монако и государственные служащие — тоже могут пользоваться этими тарифами, если будут соблюдены определённые условия.

Место двухколесного транспорта в Монако

Перехватывающие парковки дешевле обычных

Цель перехватывающих парковок (также известных как парковки на въезде в город) проста: обеспечить, чтобы как можно больше автомобилистов парковались на окраинах, и тем самым разгрузить основные магистрали Княжества. На данный момент единственным примером перехватывающей парковки в Монако является Zac Saint-Antoine в Кап-д’Ае. Еще один комплекс планируется построить в 2024 году в Экзотическом саду.

У пассажиров и посетителей будет выбор: добираться до места работы или в другие пункты назначения на автобусах с бесплатным абонементом или по пешеходному туннелю Salines, который после завершения строительных работ свяжет Госпиталь им.Княгини Грейс и квартал Фонвьей.

Такие парковки выгодны тем, что для льготных категорий предусмотрены большие скидки — до 52 евро в месяц, при условии что автомобиль ставят только на этих стоянках. К примеру, работник с тарифом «рабочий день» за 103 евро заплатит всего 51 евро в месяц, если подключит опцию «перехватывающая парковка».

Без абонемента, как упоминалось выше, перехватывающая парковка все равно дешевле: 4 евро за два часа по сравнению с 7 на «обычной» парковке.

Новый «Паркинг де Салин»

Парковка Salines, открытая 15 апреля 2024 года и рассчитанная в первую очередь на сотрудников, стала настоящей «отдушиной» для Монако.

Она находится на западной окраине города, связана с центром бесплатными автобусами, которые ходят каждые 10 минут, и занимает пятнадцать уровней. Здесь есть зарядные станции для электромобилей, стоянки для велосипедов, общественные лифты и другие современные удобства:

В общей сложности 1 790 парковочных мест для легковых автомобилей.

для легковых автомобилей. 100 точек зарядных станций для электромобилей Monaco ON.

33 места для людей с ограниченными физическими возможностями.

33 места для людей с ограниченными физическими возможностями.

100 мест для мотоциклов, включая 15 мест для электромотоциклов.

Две велосипедные станции с 63 велосипедами MonaBikes (на уровнях -1 и -15 парковки).

Автомойка с рециркуляцией воды.

Зона стоянки хранения дневных и ночных автобусов.

Два экспресс-шаттла и маршрут № 2 Автобусной компании Монако CAM, обслуживающий районы Монте-Карло и Кондамин.

«Галерея де Салин», соединяющая Экзотический сад с Авеню Пастера, позволит всего за несколько минут добраться пешком до кладбища Монако или нового Госпиталя Княгини Грейс.

©Управление по связям с общественностью / Манюэль Витали

Чтобы добраться туда на машине:

Въезд и выезд на бульвар дю Жарден Экзотик.

Въезд со средней горрной дороги (Moyenne Corniche), у въезда в туннель им. Альбера II.

Съезд с эстакады сразу после ЖК «Экзотик», по направлению к Ницце.

Вход и выход на бульваре де Бельжик и авеню Пастера.

Чтобы добраться пешком:

3 пешеходных выхода в верхней части парковки, включая один у ЖК «Экзотик»

Один выход внизу, через «Галерею де Салин»

Тарифы:

Единая почасовая ставка составляет €7,50 за полдня и €11 за полный день.

почасовая ставка составляет Обратите внимание, что парковка в основном работает по принципу перехватывающей парковки, поэтому бесплатными являются только 15 минут.

Месячный абонемент на 300 часов стоит 51 евро (на 50% меньше, чем в других паркингах), а абонемент CAM — бесплатно.

10 бесплатных билетов CAM при предъявлении билета на парковку на автобусной остановке «Ле Салин», что означает, что 5 пассажиров могут доехать до центра города и обратно на экспресс-автобусе или линии №2.

Транспорт в Монако

Тариф для владельцев двухколёсного транспорта

Для водителей скутеров и мотоциклов предусмотрен отдельный абонемент за 33 евро в месяц, действующий на конкретной парковке. А для тех, кто уже оформил абонемент на автомобиль, доступна дополнительная опция за 10 евро в месяц, позволяющая парковать двухколёсный транспорт на той же стоянке.

Практическая информация:

PayByPhone

Monapass