Se garer à Monaco : tout ce qu’il faut savoir

En 2024, pour fluidifier le trafic, Monaco a inauguré le parking des Salines, contenant plus de 1 500 places © Monaco Tribune

Touristes, salariés ou résidents, on vous explique où trouver des emplacements et à quels tarifs.

Pour une raison esthétique notamment, le stationnement en pleine rue est limité à Monaco. Il existe en effet seulement 1000 places disponibles. Hormis la gratuité pour les voitures électriques et pour tous les automobilistes le dimanche (seulement en voirie), le tarif habituellement appliqué est de 2,40 euros de l’heure, payable directement aux horodateurs ou via les applications PayByPhone et Monapass. À noter également que la durée maximale de stationnement est de deux heures dans la plupart des quartiers. Les parkings payants restent donc la meilleure option.

Où se garer à Monaco ?

L’Annonciade, le Grimaldi Forum, le Jardin Exotique… La Principauté compte une quarantaine de parkings publics et près de 20 000 places de stationnement éparpillées un peu partout sur son territoire. Pour connaître les emplacements disponibles en temps réel, une carte interactive est à votre disposition. En précisant la position souhaitée et la durée de stationnement envisagée, elle indique le parking le plus proche grâce à un point bleu clignotant.

Capture d’écran carte interactive © Monaco Parkings

Pour les touristes qui souhaitent se rendre sur le Rocher afin de visiter le Palais Princier ou encore le Musée Océanographique, le plus judicieux est de se garer Parking des Pêcheurs, par exemple.

Dans un bandeau sur la droite, vous trouverez également la liste complète de tous les parkings. Pour vous faciliter un peu plus la tâche, est aussi indiquée la rue par laquelle il est possible d’accéder au parking et une prédiction du nombre de places restantes.

Fermeture temporaire du parking Louis II

Le parking Louis II est entièrement fermé depuis le 21 juillet 2025 pour une durée de dix semaines, afin de procéder à des travaux de réfection des sols, murs et plafonds. Il rouvrira le 6 octobre 2025 à 6h00. Durant cette période, les abonnés seront redirigés vers les parkings Grimaldi Forum et Portier, tandis que les autres usagers seront invités à stationner au parking du Viaduc

Quels sont les tarifs des parkings ?

À l’exception de six parkings spécifiques (les deux parkings relais et le parking de l’Abbaye, de la Place d’armes, des Oliviers et Bellevue), tous les parkings pratiquent le même tarif à Monaco.

Vous n’avez rien à débourser si vous restez moins d’une heure. En revanche, comptez 2,80 euros pour 1h15, 4,40 euros pour 1h30, 5,90 euros pour 1h45 et 7,30 euros pour 2 heures. Les tarifs sont dégressifs, ainsi pour 3 heures de stationnement, le total sera de 11,60 euros, pour 4 heures, 14,50 euros…

De nuit – soit entre 19 heures et 8 heures du matin – comptez 0,70 euro par tranche de 15 minutes. En cas de stationnement de 24 heures, le prix du stationnement sera de 24 euros.

Enfin, comme les années précédentes, prévoyez 25 euros pour le forfait journalier ticket perdu.

Attention : pas de gratuité le samedi ou le dimanche, les tarifs appliqués le week-end sont identiques à ceux exercés en semaine.

Capture d’écran du Journal de Monaco du 20/12/2024 © Journal de Monaco

Les abonnements mensuels

Pour plus de tranquillité d’esprit, il est possible d’obtenir un emplacement dans un parking public à Monaco. Cependant, il a noté que la priorité est toujours donnée aux résidents monégasques n’ayant pas de parkings privatifs dans leur immeuble.

Si vous êtes salariés de la Principauté, vous pouvez également y prétendre. Sont prioritaires les conducteurs qui roulent en électrique et/ou qui disposent d’un abonnement de type covoiturage.

Revus à la hausse en début d’année 2025, les tarifs des abonnements mensuels sont les suivants : pour les résidents de la Principauté, l’abonnement classique s’élève à 117 euros par mois.

Les personnes travaillant à Monaco peuvent souscrire à un abonnement « jour-travail » pour 300 heures de stationnement, facturé 103 € par mois (93,50 euros en 2022). Ces formules permettent de stationner de manière régulière dans un ou plusieurs parkings désignés, selon la disponibilité.

Certaines catégories spécifiques — comme les professionnels, les sportifs licenciés à Monaco ou les agents publics — peuvent également bénéficier de ces formules sous conditions.

Quelle place pour les deux-roues à Monaco ?

Les parkings relais, moins chers

L’objectif des parkings relais (aussi appelés parkings d’entrée de ville) est simple : faire en sorte qu’un maximum d’automobilistes se garent en entrée de ville, afin de désengorger les routes de la Principauté. Pour l’instant, le seul parking relais à proximité de Monaco est celui de la Zac Saint-Antoine situé sur le territoire de Cap d’Ail.

Les salariés pendulaires et les visiteurs auront le choix pour se rendre sur leur lieu de travail ou partout ailleurs : emprunter les bus dont l’abonnement leur est offert ou emprunter la galerie des Salines qui permet de rejoindre à pied le Centre Hospitalier Princesse Grace et Fontvieille.

Ces parkings offrent une alternative économique : les abonnés éligibles peuvent bénéficier de tarifs fortement réduits, grâce à une remise de 52 € par mois, à condition de stationner exclusivement dans ces sites.

Par exemple, un travailleur utilisant l’abonnement jour-travail (103 €) ne paiera plus que 51 € par mois avec l’option relais.

Sans abonnement comme évoqué ci-dessus, le parking relais revient tout de même moins cher : 4 euros les deux heures contre 7 euros dans un parking « normal ».

Le parking des Salines

Principalement pensé pour les salariés, le parking des Salines (inauguré le 15 avril 2024) est un souffle nouveau pour la Principauté.

Situé à l’entrée ouest de la ville, il est connecté au centre par des navettes gratuites toutes les 10 minutes, et dispose d’installations modernes sur quinze niveaux (recharges électriques, relais vélos, ascenseurs publics…) :

1 790 places de parking au total pour véhicules légers.

pour véhicules légers. 100 prises de recharge électrique Monaco ON.

33 emplacements pour Personnes à Mobilité Réduite.

5 places Mobees.

100 places pour motos dont 15 électriques.

Deux stations de vélos avec 63 MonaBike (au -1 et -15 du parking).

Une aire de lavage par recyclage des eaux.

Une zone de remisage pour autocars de jour et de nuit.

Le passage de deux navettes express et la ligne 2 de la Compagnie des Autobus de Monaco qui desservent les quartiers de Monte-Carlo et de la Condamine.

La Galerie des Salines qui permet de relier à pieds le Jardin Exotique à l’Avenue Pasteur pour déboucher au cimetière de Monaco ou de rejoindre le nouveau Centre Hospitalier Princesse Grace, en quelques minutes seulement.

© Direction de la Communication / Manuel Vitali

Pour y accéder en voiture, vous trouverez :

Une entrée et une sortie au Boulevard du Jardin Exotique.

Une entrée en provenance de la moyenne corniche, en entrée du Tunnel Albert II.

Une issue depuis une rampe de sortie juste après l’Exotique, en direction de Nice.

Une entrée et une sortie au niveau du Boulevard de Belgique et de l’Avenue Pasteur.

Pour y accéder à pieds, vous trouverez :

3 sorties piétons par le haut du parking, dont une au niveau de l’immeuble Exotique.

Une sortie vers le bas, par la Galerie des Salines.

Ses tarifs :

Un tarif unique sur des tranches horaires soit 7,50 euros pour la demi-journée et 11 euros pour la journée entière .

sur des tranches horaires soit et . À noter que le parking ne bénéficie que de 15 minutes gratuites puisqu’il s’agit principalement d’un parking relais.

Le forfait 300 heures par mois est à 51 euros (soit -50% par rapport aux autres parkings) et l’abonnement à la CAM est offert.

10 tickets CAM offerts lors de la présentation du ticket de parking au départ de l’arrêt de bus des Salines ce qui permet pour une voiture avec 5 passagers de bénéficier d’un aller-retour vers le centre-ville avec les navettes express ou la ligne 2.

Se déplacer à Monaco

Un abonnement pour les deux-roues motorisés

Les conducteurs de scooters ou motos peuvent bénéficier d’un abonnement dédié à 33 € par mois, valable dans un parking désigné. Un abonnement complémentaire à 10 € par mois est également proposé pour ceux disposant déjà d’un abonnement voiture, leur permettant de garer un deux-roues sur le même site.

Pratique :

PayByPhone

Monapass