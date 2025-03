À vos vélos pour le premier « Road Safety Day » de Monaco

La sécurité routière se met au sport dans un événement inédit organisé par la Fondation Princesse Charlène sur l’Esplanade du Larvotto.

C’est une première à Monaco. Le dimanche 23 mars, l’Esplanade de la plage du Larvotto se transformera en véritable temple de la prévention routière et du cyclisme. De 10h à 17h, la Fondation Princesse Charlène de Monaco invite familles et passionnés à participer au « Road Safety Day », un événement qui allie sensibilisation et activités sportives dans un cadre convivial.

Publicité

Un village d’animations pour tous les âges

L’événement propose un programme riche et varié, entièrement gratuit. Les participants pourront profiter d’un village d’animations conçu en collaboration avec la Croix Rouge Monégasque, les Sapeurs-Pompiers, BEKING et Monabike. Pour les plus aventureux, un pumptrack sera installé, tandis qu’un circuit sécurité routière permettra aux cyclistes de tous niveaux de perfectionner leur conduite.

Le point d’orgue de la journée sera sans doute le Challenge Monabike. Six équipes composées de personnalités et de représentants d’institutions monégasques s’élanceront dès 9h30 pour parcourir la Principauté à vélo pendant huit heures. Une compétition amicale où chaque kilomètre comptera.

Cette initiative s’inscrit parfaitement dans la mission de la Fondation, créée en 2012, qui œuvre habituellement contre les noyades à travers ses programmes « Learn to Swim » et « Water Safety ». Avec le « Road Safety Day », la Fondation élargit son champ d’action en associant prévention routière et activité physique.

Les organisateurs recommandent aux participants de venir avec leurs propres vélos et casques pour profiter pleinement des animations. Une journée qui s’annonce sportive, éducative et festive !