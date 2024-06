La Principessa Carolina e Charlotte Casiraghi in visita al Nuovo Museo Nazionale di Monaco

La Principessa e sua figlia si sono recate al museo in occasione della nuova mostra “Miquel Barceló, océanographe” (Miquel Barceló, oceanografo) che sarà esposta a Villa Paloma fino al 14 ottobre 2024.

Il Nuovo Museo Nazionale di Monaco (NMNM) ospita un’esposizione dedicata al pittore contemporaneo Miquel Barceló. La mostra presenta 80 opere che coprono 40 anni di carriera dell’artista e mettono in scena il mare e l’oceano.

Il direttore del NMNM, Björn Dalhström, ha dichiarato a Monaco Info che l’artista “se non avesse fatto il pittore, avrebbe voluto fare l’oceanografo”, da qui il nome della mostra.

Per l’occasione, la Principessa Carolina e Charlotte Casiraghi hanno visitato l’esposizione in anteprima guidate dall’artista in persona.

© Direzione della Comunicazione / Manuel Vitali