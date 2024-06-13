Принцесса Каролина и Шарлотта Казираги посетили Новый национальный музей Монако

Визит Принцессы Ганноверской со своей дочерью Шарлоттой в Новый национальный музей Монако © Дирекция по связям / Мануель Витали (Manuel Vitali)

Визит прошел в рамках новой экспозиции «Мигель Барсело, океанограф» на вилле «Палома» до 13 октября 2024 года.

Новый национальный музей Монако принял в своих стенах экспозицию работ современного художника Мигеля Барсело. На экспозиции представлено 80 работ из 40-летней карьеры художника, посвященных морю и океану.

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Директор Нового национального музея Монако, Бьёрн Дальстрём, объяснил в эфире канала Monaco Info, что «если бы он не был художником, то захотел бы стать океанографом», откуда и название экспозиции.

По такому случаю Принцесса Каролина и Шарлотта Казираги посетили экспозицию перед ее открытием в сопровождении самого художника.

© Дирекция по связям / Мануель Витали (Manuel Vitali)