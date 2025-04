Rolex Monte-Carlo Masters 2025: come arrivare con i mezzi pubblici

Bus, navetta gratuita, treno o persino elicottero? Ecco come raggiungere uno dei tornei più antichi e prestigiosi del circuito ATP senza usare l’auto.

Con il primo torneo Masters 1000 su terra battuta della stagione a pochi giorni dall’inizio, è il momento di pianificare il vostro viaggio. Ogni anno, la Compagnia degli Autobus di Monaco (CAM) mette a disposizione navette gratuite per i tifosi. Le ferrovie SNCF aggiungono una fermata speciale per l’evento “Monte-Carlo Country Club”. Ecco tutto quello che dovete sapere.

In autobus

Evitate ingorghi e problemi di parcheggio quando vi dirigete al torneo. Utilizzate invece le navette gratuite e gli autobus forniti da CAM e dai servizi regionali ZOU!.

I pullman lasceranno i tifosi sull’Avenue Princesse Grace o al punto di discesa del tunnel Louis II. Da lì, potrete raggiungere il MCCC a piedi o salire sulla navetta speciale Sainte-Dévote <> MCCC.

Nota sulle linee urbane CAM: La linea X3 non sarà operativa nei fine settimana, e la linea N1 sarà utilizzata in caso di rinvio delle partite alla sera.

Nota sulle linee interurbane ZOU!: Linea 600 – Direzione Menton: la fermata “Saint-Roman” non sarà servita e sarà sostituita dalla fermata temporanea installata sul ponte dello svincolo Saint-Roman / Direzione Nizza: la fermata “Saint-Roman” non sarà servita e sarà sostituita dalla fermata “Saint-Roman MC”.

Linea 80 in entrambe le direzioni: le fermate “Sporting (Bay Hotel)”, “Larvotto (Hotel Meridien)”, “Grimaldi Forum” e “Les Spélugues” non saranno servite; i clienti dovranno utilizzare le fermate “Saint-Roman MC” o “Place des Moulins”; gli autobus in partenza da Monaco termineranno e partiranno dalla fermata “Saint-Roman MC”.

In treno

Solo per i tifosi provenienti da Est, la fermata MCCC, situata tra le stazioni di Monaco e Roquebrune-Cap-Martin (a soli 500 metri dall’ingresso n. 4), sarà appositamente aperta durante il torneo. Da notare che questa fermata non è accessibile per persone con problemi di mobilità.

Un’altra opzione è scendere alla stazione di Monaco, dirigersi alla fermata dell’autobus “Sainte-Dévote” e prendere la navetta speciale Sainte-Dévote <> MCCC – è gratuita quando mostrate il vostro biglietto del tennis.

In elicottero

MONACAIR/BLADE e HELI AIR MONACO offrono voli in elicottero ogni 30 minuti dall’Aeroporto di Nizza (Terminal 1 / Terminal 2 / Terminal Business) all’eliporto di Monaco – il volo dura solo 7 minuti. Vi porteranno poi direttamente all’ingresso del torneo con il loro servizio auto incluso.

Approfittate dei codici promozionali:

MONACAIR/BLADE

Linea regolare: ROLEXM2025

Volo privato: ROLEXMPRIVATE2025

Prenotazione online

HELI AIR MONACO

Codice promozionale: HAMRM2025

Prenotazione online

Parcheggio

Arrivate da fuori Monaco? La vostra migliore opzione è il Parcheggio Salines all’ingresso occidentale della città – solo 6 euro tariffa fissa dal 5 al 13 aprile (se arrivate tra le 8:00 e le 16:00). Da lì, prendete l’autobus* fino al Monte-Carlo Country Club (MCCC).

Questi parcheggi offrono una tariffa giornaliera fissa di 9 euro quando mostrate il vostro biglietto del torneo alla reception: “Les Moulins”, “Saint-Laurent”, “Saint-Charles”, “Casino”, “Costa”, “Jardin Exotique”, “La Gare”, “Roqueville”, “Square Gastaud”, “La Colle”, “Quai Antoine I” e “Louis Chiron”**.

Questi parcheggi offrono una tariffa speciale programmata nei terminali di pagamento se entrate tra le 8:00 e le 16:00 (applicata solo quando le tariffe regolari supererebbero i 9 euro): “Grimaldi Forum”, “Viaduc”, “Louis II”, “La Digue” e “Les Sources”**.

Dal parcheggio Salines, potete raggiungere il torneo con queste linee di autobus, tutte gratuite quando mostrate il vostro biglietto (cartaceo o digitale):

Linea 2

Linea X2 (solo giorni feriali)

La navetta speciale Salines <> MCCC gestita dalla Compagnia degli Autobus di Monaco (CAM), che parte ogni 15 minuti dalle 9:00 alle 21:00

** Da qualsiasi di questi parcheggi, potete raggiungere la sede a piedi o prendere queste linee di autobus, tutte gratuite quando mostrate il vostro biglietto del torneo:

Linee 1, 4, 5 e 6

Linee X3 e X4 (solo giorni feriali)

La navetta speciale Sainte-Dévote <> MCCC gestita dalla Federazione Tennis di Monaco (operata dalla CAM) – viaggia avanti e indietro lungo la costa tra il MCCC e la rotonda Sainte-Dévote

