Как добраться на общественном транспорте на турнир Rolex Monte-Carlo Masters 2025

В этом году турнир Rolex Monte-Carlo Masters проходит с 5 по 13 апреля. © Управление по связям с общественностью – Микаэль Алези

Автобус, бесплатный шаттл, поезд или даже вертолет? Вот как попасть на один из старейших и самых престижных турниров ATP-тура без использования личного автомобиля.

До начала первого турнира Masters 1000 на грунтовом покрытии в этом сезоне остается всего несколько дней, поэтому самое время спланировать свою поездку. Каждый год Автобусная компания Монако (CAM) предоставляет бесплатные шаттлы для болельщиков. Железнодорожная компания SNCF организует специальную остановку для мероприятия «Monte-Carlo Country Club». Вот что вам нужно знать.

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Даты, новинки, формат… Всё, что следует знать о Rolex Monte-Carlo Masters 2025 года

Автобусом

Избегайте пробок и проблем с парковкой при посещении турнира. Воспользуйтесь бесплатными шаттлами и автобусами, предоставляемыми CAM и региональными службами ZOU!.

Автобусы будут высаживать болельщиков либо на проспекте Принцессы Грейс, либо у выхода из туннеля Луи II. Оттуда вы можете дойти до MCCC пешком или сесть на специальный шаттл Sainte-Dévote <> MCCC.

Примечание о городских маршрутах CAM: Маршрут X3 не будет работать в выходные дни, а маршрут N1 будет использоваться в случае переноса матчей на вечернее время.

Примечание о междугородних маршрутах ZOU!: Маршрут 600 – В направлении Ментона: остановка «Saint-Roman» обслуживаться не будет и будет заменена временной остановкой на мосту развязки Saint-Roman / В направлении Ниццы: остановка «Saint-Roman» обслуживаться не будет и будет заменена остановкой «Saint-Roman MC».

Маршрут 80 в обоих направлениях: остановки «Sporting (Bay Hotel)», «Larvotto (Meridien Hotel)», «Grimaldi Forum» и «Les Spélugues» обслуживаться не будут; пассажиры должны использовать остановки «Saint-Roman MC» или «Place des Moulins»; автобусы, отправляющиеся из Монако, будут заканчивать маршрут и отправляться от остановки «Saint-Roman MC».

Поездом

Только для болельщиков, прибывающих с востока, остановка MCCC, расположенная между станциями Монако и Рокбрюн-Кап-Мартен (всего в 500 метрах от входа №4), будет специально открыта на время турнира. Обратите внимание, что эта остановка не доступна для людей с ограниченными возможностями передвижения.

Другой вариант – выйти на станции Монако, дойти до автобусной остановки «Sainte-Dévote» и сесть на специальный шаттл Sainte-Dévote <> MCCC – он бесплатный при предъявлении билета на теннис.

На вертолете

MONACAIR/BLADE и HELI AIR MONACO осуществляют вертолетные рейсы каждые 30 минут из аэропорта Ниццы (Терминал 1 / Терминал 2 / Бизнес-терминал) до вертолетной площадки Монако – полет занимает всего 7 минут. Затем вас доставят прямо ко входу на турнир на автомобиле, услуга включена в стоимость.

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Парковка

Приезжаете из-за пределов Монако? Ваш лучший вариант – парковка Salines у западного входа в город – всего 6 евро фиксированная ставка с 5 по 13 апреля (если вы прибываете между 8:00 и 16:00). Оттуда сядьте на автобус* до Monte-Carlo Country Club (MCCC).

Следующие парковки предлагают фиксированный дневной тариф 9 евро при предъявлении билета на турнир на стойке регистрации: «Les Moulins», «Saint-Laurent», «Saint-Charles», «Casino», «Costa», «Jardin Exotique», «La Gare», «Roqueville», «Square Gastaud», «La Colle», «Quai Antoine I» и «Louis Chiron»**.

Эти парковочные места предлагают специальный тариф, запрограммированный в платежных терминалах, если вы въезжаете между 8:00 и 16:00 (применяется только когда обычная плата превышает 9 евро): «Grimaldi Forum», «Viaduc», «Louis II», «La Digue» и «Les Sources»**.

С парковки Salines вы можете добраться до турнира на этих автобусных маршрутах, все бесплатно при предъявлении билета (бумажного или цифрового):

Маршрут 2

Маршрут X2 (только в будние дни)

Специальный шаттл Salines <> MCCC под управлением Автобусной компании Монако (CAM), который отправляется каждые 15 минут с 9:00 до 21:00

** С любой из этих парковок вы можете дойти до места проведения пешком или воспользоваться этими автобусными маршрутами, все бесплатно при предъявлении билета на турнир:

Маршруты 1, 4, 5 и 6

Маршруты X3 и X4 (только в будние дни)

Специальный шаттл Sainte-Dévote <> MCCC под управлением Теннисной федерации Монако (оператор CAM) – курсирует туда и обратно вдоль набережной между MCCC и кольцевой развязкой Sainte-Dévote

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