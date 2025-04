Principessa Grace Kelly: a 70 anni dall’Oscar, la sua influenza sul cinema e sulla cultura non si è mai spenta

70 anni fa, la Principessa Grace Kelly entrava nella storia del cinema aggiudicandosi il premio Oscar come miglior attrice per il suo ruolo in La ragazza di campagna.

La Principessa Grace Kelly era una di quelle attrici dal fascino e dall’eleganza naturali che ha conquistato Hollywood in tempi record. Il suo primo ruolo cinematografico importante risale al 1952 in Mezzogiorno di fuoco, al fianco di Gary Cooper. Ma è in Mogambo (1953), in cui recita insieme a Clark Gable e Ava Gardner, che l’attrice si farà davvero notare. Il film le valse infatti un Golden Globe e una nomination agli Oscar.

Bing Crosby e la Principessa Grace Kelly / La ragazza di campagna © Paramount Pictures

Nel 1954, gira una serie di film con Alfred Hitchcock, che si innamora del suo fascino sofisticato e del suo sguardo enigmatico. È indimenticabile in Il delitto perfetto e soprattutto in La finestra sul cortile, dove interpreta una donna elegante e audace al fianco di James Stewart. Lo stesso anno, recita in La ragazza di campagna, interpretando una donna che sostiene il marito alcolizzato. Ed è proprio questo ruolo drammatico a valerle l’Oscar.

In appena cinque anni di carriera, ottiene un successo dopo l’altro in film come Caccia al ladro (1955) con Cary Grant, I ponti di Toko-Ri e il suo ultimo titolo, Alta Società (1956), una commedia musicale con Frank Sinatra e Bing Crosby.

All’apice della sua carriera, la Principessa Grace Kelly sorprende tutti annunciando il matrimonio con il Principe Ranieri III di Monaco. Nel 1956 lascia Hollywood per diventare Principessa di Monaco, mettendo un punto definitivo alla sua carriera di attrice.

Fausto Picedi – Archivi del Palazzo del Principe

Un’eredità che dura nel tempo

Anche dopo aver lasciato il cinema, la Principessa Grace Kelly non ha mai smesso di dedicarsi all’arte. Nel 1964 ha creato la Fondazione Principessa Grace per aiutare i bambini ricoverati in ospedale e sostenere iniziative culturali. Dopo la sua morte, avvenuta nel 1982, la figlia, la Principessa Carolina, ha preso il testimone per continuare il lavoro della madre.

Tra le sue iniziative più celebri, ricordiamo la Biblioteca irlandese Principessa Grace, inaugurata nel 1984. Appassionata delle sue radici irlandesi, la Principessa ha messo insieme una collezione unica di libri e archivi che ora sono accessibili a tutti. La biblioteca è anche un centro culturale che ospita eventi letterari e artistici.

Il Principe Alberto II e la Principessa Carolina partecipano al concerto privato per il 40° anniversario della Biblioteca Irlandese Principessa Grace

©Robert Oggero / Archivi Monte-Carlo SBM

La Fondazione Principessa Grace negli Stati Uniti è stata istituita nel 1982 per sostenere i talenti emergenti del teatro, della danza e del cinema. Grazie alla Fondazione, molti artisti hanno potuto lasciare il segno nel mondo dell’arte, tra cui Jon M. Chu e Paul Tazewell. Ogni anno la Fondazione assegna borse di studio e premi per incoraggiare la creatività.

Nel 2024, ha celebrato il suo 40° anniversario onorando una nuova generazione di artisti. Per celebrare l’evento, la Fondazione continua a sostenere i nuovi talenti offrendo un supporto prezioso a coloro che hanno appena iniziato a lavorare sulla scena artistica.

Per celebrare il 70ᵉ anniversario dell’Oscar della Principessa Grace Kelly, la Fondazione ha rilasciato una dichiarazione in cui enfatizza i risultati ottenuti dai vincitori dei Princess Grace Awards. I premi continuano a sostenere i talenti emergenti nel teatro, nella danza e nel cinema. La Fondazione Principessa Grace invita il pubblico a partecipare alle celebrazioni facendo una donazione simbolica per sostenere questi artisti promettenti.

Inoltre, nel 2025, la Fondazione Principessa Grace continuerà a organizzare eventi emblematici come il Ballo della Rosa, il cui ricavato andrà a finanziare le sue attività di beneficenza.

Principessa Grace, giovane per sempre