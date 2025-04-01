Княгиня Грейс Келли: спустя 70 лет после «Оскара» её влияние на кинематограф и культуру не слабеет

Семьдесят лет назад Княгиня Грейс Келли вошла в историю кинематографа, получив «Оскара» за лучшую женскую роль в фильме «Деревенская девушка».

Княгиня Грейс Келли – обаятельная и элегантная от природы актриса. Она сразу покорила Голливуд. Свою первую главную роль в кино она получила в 1952 году в фильме «Ровно в полдень», в котором она сыграла с Гэри Купером. Но по-настоящему громко она заявила о себе в фильме «Могамбо» (1953), где она играла с Кларком Гейблом и Авой Гарднер. Этот фильм принёс ей «Золотой глобус» и номинацию на «Оскара».

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Бинг Кросби и Княгиня Грейс Келли / «Деревенская девушка» © Paramount Pictures

В 1954 году она начала сниматься у Альфреда Хичкока, которому нравился её изысканный стиль и загадочный взгляд. Она незабываема в фильме «В случае убийства набирайте „М“» и особенно в фильме «Окно во двор», где она играет элегантную и смелую женщину с Джеймсом Стюартом. В том же году она сыграла в «Деревенской девушке» женщину, поддерживающую своего мужа-алкоголика. Именно эта драматическая роль и принесла ей «Оскара».

Всего за пять лет карьеры она добилась ряда успехов с фильмом «Поймать вора» (1955) с Кэри Грантом, «Мосты у Токо-Ри» и её последним фильмом «Высшее общество» (1956), музыкальной комедией с Фрэнком Синатрой и Бингом Кросби в главных ролях.

На пике своей карьеры Княгиня Грейс Келли удивила всех, объявив о своём браке с Князем Монако Ренье III. В 1956 году она покинула Голливуд и стала Княгиней Монако, окончательно положив конец своей актёрской карьере.

Фаусто Пичеди (Fausto Picedi) – Архивы княжеского дворца

Долговечное наследие

Даже оставив актёрскую карьеру, Княгиня Грейс Келли продолжала заниматься искусством. В 1964 году она основала Фонд Княгини Грейс для оказания помощи госпитализированным детям и поддержки культурных инициатив. После её смерти в 1982 году её дочь, принцесса Каролина, приняла эстафету и продолжила дело своей матери.

Среди её наиболее видных инициатив – Ирландская библиотека Княгини Грейс, открывшаяся в 1984 году. Увлечённая своими ирландскими корнями, она собрала уникальную коллекцию книг и архивов, которые теперь доступны широкой публике. Это место также является культурным центром, который принимает литературные и художественные мероприятия.

Ирландская библиотека Княгини Грейс отмечает своё 40-летие

© Роберт Оджеро (Robert Oggero) / Архивы Monte-Carlo SBM

Фонд Княгини Грейс в США, основанный в 1982 году, ставит своей целью поддержку молодых талантов в области театра, балета и кино. Благодаря ему многие таланты смогли занять своё место в мире искусства, например, Джон Чу и Пол Тэйзуэлл. Ежегодно поощряя творчество, фонд присуждает стипендии и премии.

В 2024 году он отпраздновал своё 40-летие, чествуя новое поколение деятелей искусства. В ознаменование этого события Фонд продолжает поддерживать новые таланты, давая ценное признание тем, кто начинает свой путь в мире искусства.

В честь 70-летия со дня получения Княгиней Грейс Келли премии «Оскар» Фонд выпустил пресс-релиз, в котором освещаются достижения лауреатов премии Княгини Грейс (Princess Grace Awards). Эти награды поддерживают молодых талантов в области театра, балета и кино. Фонд Княгини Грейс приглашает общественность присоединиться к этим празднествам, сделав символическое пожертвование в поддержку перспективных актёров.

Кроме того, в 2025 году Фонд продолжит организовывать знаковые мероприятия, такие как Бал роз, доходы от которого идут на финансирование благотворительной деятельности.

Грейс Келли – звезда, сияющая в вечности